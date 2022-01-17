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Haberler Galeri Yağmur Önüt davasında tekrar karar verildi: Kaza değil cinayet! Acılı annenin sözlerine yürek dayanmaz

Yağmur Önüt davasında tekrar karar verildi: Kaza değil cinayet! Acılı annenin sözlerine yürek dayanmaz

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, 5 sene önce kan donduran bir olay yaşandı. Üniversite öğrencisi Egemen Vardar, sevgilisi Yağmur Önüt'ün, pompalı tüfekle hayatını kaybetmesine oldu. Vardar, "Kazaydı" diyerek kendini savundu. Egemen Vardar'ın, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 sene 10 ay hapis cezası almasına karar verildi. Fakat Yargıtay, 'Olay kaza değil' dedi. Yargıtay'dan dönen davada bugün yeni karar verildi. Karar ardından Önüt'ün annesinin sözleri boğazları düğümledi.

Sabah
Giriş Tarihi: 17.01.2022 12:19
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Yağmur Önüt davasında tekrar karar verildi: Kaza değil cinayet! Acılı annenin sözlerine yürek dayanmaz

İddianameye göre; 19 Nisan 2016 tarihinde zanlı Egemen Vardar, halasının evine sevgilisi Yağmur Önüt ile birlikte gitti. Fakat Küçükçekmece'deki evde, av tüfeğiyle şakalaştıkları esnada tüfek ateş aldı. Boynundan vurulan Yağmur yaşamını yitirdi. Egemen Vardar ile ilgili "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 sene hapis talebiyle Küçükçekmece Adliyesi'nde dava açıldı.

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Yağmur Önüt davasında tekrar karar verildi: Kaza değil cinayet! Acılı annenin sözlerine yürek dayanmaz

TÜFEKTE ARIZA BULUNAMADI

Dosyaya giren bilirkişi raporu ise, davanın seyrini değiştirdi. Raporda av tüfeğinin hiçbir arızasının bulunmadığı, sanığın yakın mesafeden hedef alarak maktule ateş ettiği belirtildi.

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Yağmur Önüt davasında tekrar karar verildi: Kaza değil cinayet! Acılı annenin sözlerine yürek dayanmaz

BOYNUNDA MADENİ PARA BOYUTUNDA BİR DELİK AÇILDI

Bilirkişi raporunda saçmaların toplu olarak hiç dağılmadan maktulün boyun bölgesine isabet ettiği, madeni para boyutunda bir delik açıldığı da vurgulandı. Bunun üzerine dosya, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle görevsizlik kararıyla Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme yargılama sonunda, 31 Ocak 2017 günü, sanık Egemen Vardar'ı "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yağmur Önüt'ün ailesi, karara itiraz etti.

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Yağmur Önüt davasında tekrar karar verildi: Kaza değil cinayet! Acılı annenin sözlerine yürek dayanmaz

16 YIL 8 AY HAPSİNE KARAR VERİLDİ

İtirazın kabul edilmesinin ardından yargılama sürecine yeniden başlandı. Bugün görülen karar duruşmasında Egemen Vardar'ın 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Egemen Vardar ve Yağmur Önüt'ün annesi katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

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Yağmur Önüt davasında tekrar karar verildi: Kaza değil cinayet! Acılı annenin sözlerine yürek dayanmaz

25 YIL HAPSİ İSTENDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Egemen Vardar'ın "olası kast ile öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması tabinde bulundu.