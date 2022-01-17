17 Ocak 2022, Pazartesi
Yağmur Önüt davasında tekrar karar verildi: Kaza değil cinayet! Acılı annenin sözlerine yürek dayanmaz
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, 5 sene önce kan donduran bir olay yaşandı. Üniversite öğrencisi Egemen Vardar, sevgilisi Yağmur Önüt'ün, pompalı tüfekle hayatını kaybetmesine oldu. Vardar, "Kazaydı" diyerek kendini savundu. Egemen Vardar'ın, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 sene 10 ay hapis cezası almasına karar verildi. Fakat Yargıtay, 'Olay kaza değil' dedi. Yargıtay'dan dönen davada bugün yeni karar verildi. Karar ardından Önüt'ün annesinin sözleri boğazları düğümledi.
Giriş Tarihi: 17.01.2022 12:19
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