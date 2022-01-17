Yağmur Önüt davasında tekrar karar verildi: Kaza değil cinayet! Acılı annenin sözlerine yürek dayanmaz

BOYNUNDA MADENİ PARA BOYUTUNDA BİR DELİK AÇILDI

Bilirkişi raporunda saçmaların toplu olarak hiç dağılmadan maktulün boyun bölgesine isabet ettiği, madeni para boyutunda bir delik açıldığı da vurgulandı. Bunun üzerine dosya, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle görevsizlik kararıyla Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme yargılama sonunda, 31 Ocak 2017 günü, sanık Egemen Vardar'ı "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yağmur Önüt'ün ailesi, karara itiraz etti.