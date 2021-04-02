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Vahşi doğada ölümcül karşılaşma! Ayı ile kurt karşı karşıya geldi! O anlar kamerada

Baharın gelmesiyle doğal hayat canlanıyor. Kış uykusundan uyanan bir ayı ve kurtun kovalamacası kayda alındı. İşte Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntüler...

A Haber
Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:05
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Vahşi doğada ölümcül karşılaşma! Ayı ile kurt karşı karşıya geldi! O anlar kamerada

Ayı kovaladı kurt kaçtı ortaya bu görüntüler çıktı.

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Vahşi doğada ölümcül karşılaşma! Ayı ile kurt karşı karşıya geldi! O anlar kamerada

Dağlık alanda dolaşan bir ayı kar birikintisinin bulunduğu alanda su ararken yanına bir kurt yaklaştı.

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Vahşi doğada ölümcül karşılaşma! Ayı ile kurt karşı karşıya geldi! O anlar kamerada
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Vahşi doğada ölümcül karşılaşma! Ayı ile kurt karşı karşıya geldi! O anlar kamerada

Onu alanından uzak tutmak isteyen ayı kurtu kovaladı ikisi arasında kovalamaca yaşandı.

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Vahşi doğada ölümcül karşılaşma! Ayı ile kurt karşı karşıya geldi! O anlar kamerada

Ayının müdahalesine rağmen kurt inadından vazgeçmedi.