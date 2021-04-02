Vahşi doğada ölümcül karşılaşma! Ayı ile kurt karşı karşıya geldi! O anlar kamerada

Baharın gelmesiyle doğal hayat canlanıyor. Kış uykusundan uyanan bir ayı ve kurtun kovalamacası kayda alındı. İşte Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntüler...