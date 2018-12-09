Vahşi doğada nefes kesen karşılaşma

Vahşi doğada belgesel çekimi için Afrika bulunan ekip, tarihte eşine az rastlanacak bir anı çekmeyi başardı. Yeryüzünün en hızlı hayvanı olarak bilinen Afrika Çıta'sı, ormanların kralı Aslan ile karşı karşıya geldi. O anları nefesleri kesti. İnterneti kasıp kavuran bu çok özel görüntüler takipçiler tarafından milyonlarca kez tıklandı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 09.12.2018 08:02 Güncelleme Tarihi: 09.12.2018 08:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





