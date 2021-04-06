Vahşi doğa fotoğrafçısı kameraman maymun!

Bir fotoğrafçı vahşi doğada fotoğraf çekmek üzere gittiği ormanda gezinmek istedi ve kamerasını ormanda bıraktı. Fotoğrafçı geri döndüğünde kamerasının başında davetsiz bir misafirle karşılaştı. Bir maymun kameranın başına geçerek vahşi doğa fotoğrafçısı oldu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 06.04.2021 01:04 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 01:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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