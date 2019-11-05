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Uzmanlardan önemli uyarı! Eğirdir Gölü'nün yüzeyi her geçen gün azalıyor
Isparta Eğirdir Gölü'ne ilişkin bilimsel araştırmalarda, 10 yıl önce 520 kilometrekare olan göl yüzeyinin, geçen yıl 448, bu yıl ise 436 kilometrekareye düştüğü, 84 kilometrekare göl yüzeyinin ise kuruduğu belirlendi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, gölden bir damla dahi su alınmaması gerektiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 05.11.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:25
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