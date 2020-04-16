Uzmanlardan çok önemli uyarı! Kansere sebep oluyor
Koronavirüs salgınıyla birlikte sağlığımıza ve temizliğe verdiğimiz önem artsa da bazı bakteriler hiç beklediğimiz yerde karşımıza çıkabiliyor. Tahmin etmediğimiz yerlerde karşımıza çıkan bu bakteriler kansere kadar götürebiliyor. Peki sağlığımıza bu denli etkili olan bakteriler evde nerelerde bulunur? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 16.04.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 17:54
Özellikle koronavirüs salgınının bu denli etkili olduğu bir dönemde sağlığımıza ve temizliğe verdiğimiz önem üst seviyelerdeyken bazı bakteriler hiç beklediğimiz yerde karşımıza çıkabiliyor. Kansere kadar birçok hastalığa neden olan bu bakteriler evimizde hiç de beklemediğimiz yerlerde karşımıza çıkıyor. İşte evde temizliğine ekstra dikkat etmemiz gereken yerler…
BİLGİSAYARLAR
Gün boyunca elimizin altında olan bilgisayarları da sıkça temizlemeniz gerekiyor. Çünkü ellerinizle dokunduğunuz her türlü yerden aldığınız bakterileri burada biriktiriyorsunuz. Hele bir de bilgisayar başında yemek yemek gibi bir huyunuz varsa bakteri sayısı milyonları bulabiliyor. Bilgisayarınızın sadece ekranını değil klavyesini de sık sık temizlemelisiniz.
MUSLUKLAR
Çok sık kullandığımız ve hatta temizlik yapmak için durmadan su akıttığımız bir bölgenin temiz olamayacağı aklımıza gelmez. Ancak durum hiç de öyle değil. Bilim insanları bir mutfak musluğunun
6 bin bakteri yaşadığını söylüyor. Aynı şekilde banyo muslukları da bu şekilde binlerce bakteriye ev sahipliği yapıyor. Siz siz olun, bütün gün su akan yer kirli olur mu demeyin, bu bölgeleri sık sık temizleyin. santimetrekaresinde HALILAR
Halıların, ne kadar temizlersek temizleyelim, her türlü bakteriyi içinde barındırdığını öğreneli çok oldu. Bu nedenle birçok halı markası
antibakteriyel halı gibi ürünlerle bu durumun satışa yansımasının önüne geçmeye çalışıyor. Ancak yine de dışarıdaki her türlü mikrobu ayaklarımızla halımıza taşıdığımızı iyi bilmeli ve her gün mutlaka temizlemeliyiz. MUTFAK LAVABOLARI
Mutfak lavabonuzu her türlü sebze ve meyveyi yıkamak için kullanıyor musunuz? Eğer cevabınız evetse çok büyük bir hatanın içindesiniz. Çünkü lavabonuzun
230 bin kadar bakteri bulunuyor. Ve siz istediğiniz kadar bulaşık süngerinizle ovduğunuzu düşünün, bu bakterileri yok edemiyorsunuz. İlle de lavabomu kullanacağım derseniz de sık sık çamaşır suyuyla temizlemeniz şart. Aksi takdirde sağlığınızı ciddi anlamda riske atıyorsunuz. santimetrekaresinde