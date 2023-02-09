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Haberler Galeri Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! Yeniden deprem bekleniyor mu? İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! Yeniden deprem bekleniyor mu? İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

9 saat arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremler ağır hasarlar bıraktı. Yüzyılın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş depreminin ardından uzmanlar kritik açıklamalarda bulunuyor. ABD'li sismolog Profesör Harold Tobin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili, "Başka büyük depremlere yol açmamasını diliyoruz ancak insanların Anadolu Fay Hattı'nda daha çok depreme hazırlıklı olması gerekir." dedi. Peki yeniden büyük deprem bekleniyor mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 14:35
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Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! Yeniden deprem bekleniyor mu? İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve yıkıcı depremi olarak adlandırılan felaketin ardından çok sayıda bina yıkıldı. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin yaraları sarılırken bir yandan da "Yeni bir depremi tetikler mi?", "Tekrar deprem olacak mı?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte deprem riski altında bulunan yerler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! Yeniden deprem bekleniyor mu? İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

Washington Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nde Profesör ve Kuzeybatı Pasifik Sismik Ağı Direktörü olan Profesör Harold Tobin, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin büyüklüğünü ve yapısını anlattı.

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Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! Yeniden deprem bekleniyor mu? İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

"SON YÜZYILDA YAŞANAN EN BÜYÜK DERPEM"

Türkiye'nin depreme en yatkın ülkelerden biri olduğunu kaydeden Tobin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçek anlamda çok büyük olduğuna işaret etti.

Tobin, "Bunlar, sadece Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız en büyük deprem değil, dünyada da son yüzyılda ya da daha uzun süredir meskun bölgelerde yaşanan en büyük deprem." yorumunda bulundu.

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Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! Yeniden deprem bekleniyor mu? İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

"ÖN GÖRÜLENDEN DAHA BÜYÜK"

Tobin, 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin yıllardır bilinen bir fayda meydana geldiğini belirtti.

"Bu bölgede depremler bekleniyordu ancak depremin şiddeti öngörülenden daha büyük." diyen Tobin, şunları kaydetti:

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Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! Yeniden deprem bekleniyor mu? İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

"Doğu Anadolu Fay Hattı'nda bu kadar büyük bir depremin tarihte olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar büyük bir deprem, fay hattında çok büyük bir alana yayıldı.