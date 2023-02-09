09 Şubat 2023, Perşembe
Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! Yeniden deprem bekleniyor mu? İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI
9 saat arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremler ağır hasarlar bıraktı. Yüzyılın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş depreminin ardından uzmanlar kritik açıklamalarda bulunuyor. ABD'li sismolog Profesör Harold Tobin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili, "Başka büyük depremlere yol açmamasını diliyoruz ancak insanların Anadolu Fay Hattı'nda daha çok depreme hazırlıklı olması gerekir." dedi. Peki yeniden büyük deprem bekleniyor mu?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 14:35
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