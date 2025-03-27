Umut Kaya bulundu mu? "Gerçeği anlatacağım" demişti! Müge Anlı'da itiraf...

MÜGE ANLI: YALAN SÖYLÜYORSUNUZ

Ancak bu anlatıma şüpheyle yaklaşan Müge Anlı,"Tamamen yalan söylüyorsunuz. Buna inanmam mümkün değil" diyerek tepki gösterdi. Yayına bağlanan Umut'un annesi Zeynep Hanım ise, "Ben o zaman 16 yaşındaydım. Çocuğa bakamıyordum, o yüzden verdim. Bunu babası da biliyor." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar üzerine Anlı, hem baba hem de annenin doğruyu söylemediğini belirterek, "Anne çocuğu başka bir isimle evlatlık vermiş olabilir." diyerek şüphelerini dile getirdi.