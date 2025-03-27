Yaşam

Umut Kaya bulundu mu? "Gerçeği anlatacağım" demişti! Müge Anlı'da itiraf...

Yıllar önce kaybolan bir çocuğun gizemli hikayesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurdu. 2002 yılında kaybolan Umut Kaya'nın akıbetini merak eden baba Vedat Kaya, Müge Anlı'dan yardım istemişti. Bugün ise olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, her şeyi anlatacağını söyleyen Zeynep Hanım, yayına geldi ve yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Umut Kaya bulundu mu? Müge Anlı'da itiraf:

2002 yılında 2,5 yaşındayken İstanbul'da kaybolan Umut Kaya'nın akıbeti merak ediliyor. Vedat Kaya, 22 yıl önce kaybolan oğlunu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Umut Kaya bulundu mu? Gerçeği anlatacağım demişti! Müge Anlı’da itiraf...

Acılı baba, 3 Nisan 2002'de Umut'u annesine götürdüğünü, ancak daha sonra geri almak istediğinde çocuğun Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildiğini öğrendiğini söyledi. Kaya, Umut'un annesi Zeynep Hanım ile sadece bir yıl evli kaldığını ve bu süre içinde ihanete uğradığını öne sürerek, "Eşim Zeynep'i ağabeyinin arkadaşıyla yakaladım, bu nedenle boşandım" dedi.

Umut Kaya bulundu mu? Gerçeği anlatacağım demişti! Müge Anlı’da itiraf...

"EVLATLIK VERİLDİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Oğlunu bulmak için programa katılan baba Vedat Kaya, olay gününü anlattı.

Kaya, "3 Nisan 2002'de Umut'u annesine bıraktım. Akşam almaya gittiğimde annesi, çocuğun kapıda oynadığını söyledi. '2,5 yaşındaki çocuk kapıda nasıl oynar?' dedim. Çocuk ortada yoktu. Bir teyze, çocuğun polis tarafından alındığını söyledi. Karakola gittim, beni Eminönü'ne yönlendirdiler. Orada çocuğun evlatlık verildiğini öğrendim." dedi.

Umut Kaya bulundu mu? Gerçeği anlatacağım demişti! Müge Anlı’da itiraf...

MÜGE ANLI: YALAN SÖYLÜYORSUNUZ

Ancak bu anlatıma şüpheyle yaklaşan Müge Anlı,"Tamamen yalan söylüyorsunuz. Buna inanmam mümkün değil" diyerek tepki gösterdi. Yayına bağlanan Umut'un annesi Zeynep Hanım ise, "Ben o zaman 16 yaşındaydım. Çocuğa bakamıyordum, o yüzden verdim. Bunu babası da biliyor." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar üzerine Anlı, hem baba hem de annenin doğruyu söylemediğini belirterek, "Anne çocuğu başka bir isimle evlatlık vermiş olabilir." diyerek şüphelerini dile getirdi.

Umut Kaya bulundu mu? Gerçeği anlatacağım demişti! Müge Anlı’da itiraf...

"ÖZ DAYIMIN OĞLUNA KAÇTI"

22 yıl önce kaybolan Umut Kaya'nın akıbeti araştırılırken olay bambaşka bir boyut kazandı. Stüdyoya gelen Umut'un anneannesi Gül, yaptığı açıklamalarla izleyenleri şoke etti.

Anneanne Gül, "Benim kızım Zeynep 14 yaşında evden kaçtı. Önce Murat isimli birine kaçtı, ondan bir kız çocuğu oldu. Ardından Vedat'a kaçtı. Vedat, Zeynep'i yatağında Tuncay Yılmaz isimli kişiyle bastı. Tuncay ile 2 yıl süren bir ilişkisi oldu. Daha sonra öz dayımın oğluna kaçtı ve onun yuvasını yıktı." diyerek geçmişte yaşananları anlattı.

Umut Kaya bulundu mu? Gerçeği anlatacağım demişti! Müge Anlı’da itiraf...

"UMUT'U İNŞAATA BIRAKTI"

Gül Hanım'ın açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Kızının, Tuncay'dan olan çocuğunu evlatlık verdiğini belirten anneanne, "Vedat'tan olan Umut'u ise inşaata bırakmış. Bana eline bir parça ekmek verip bıraktığını söyledi. Bir ara çocuğu bana getirdi, ben 1 ay baktım ama sonra geri aldı." sözleriyle stüdyodaki herkesi dehşete düşürdü.

Umut Kaya bulundu mu? Gerçeği anlatacağım demişti! Müge Anlı’da itiraf...

"KIZIM YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLENDİ"

Tüm bu yaşananların ardından Gül Hanım, olayın cinayetle bağlantılı olduğunu da iddia etti. Kızının, öz dayısının oğlunun yanına sığınmak için kaçtığını anlatan Gül Hanım, "Murat, silahla gelip çocuğu vurdu. Kızım yüzünden yeğenim öldü." ifadelerini kullandı.

Umut Kaya bulundu mu? Gerçeği anlatacağım demişti! Müge Anlı’da itiraf...

Kayıp çocuğun annesi Zeynep Hanım, stüdyoya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Sakladığı her şeyi anlatacağını söyleyen Zeynep Hanım'ın sırtı dönük bir şekilde yaptığı açıklamalar, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Umut Kaya bulundu mu? Gerçeği anlatacağım demişti! Müge Anlı’da itiraf...

"BUNU MU SÖYLEMEYE GELDİNİZ?"

Umut'un kaybolmasıyla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Bu açıklamaya tepki gösteren Müge Anlı, "Bunu mu söylemeye geldiniz? Anneniz bambaşka şeyler söylüyor." dedi.

Umut Kaya bulundu mu? Gerçeği anlatacağım demişti! Müge Anlı’da itiraf...

Ayrıca, Oğuzhan isimli bir çocuğun daha ortadan kaybolduğu öne sürüldü.