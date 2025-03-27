Umut Kaya bulundu mu? "Gerçeği anlatacağım" demişti! Müge Anlı'da itiraf...
Yıllar önce kaybolan bir çocuğun gizemli hikayesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurdu. 2002 yılında kaybolan Umut Kaya'nın akıbetini merak eden baba Vedat Kaya, Müge Anlı'dan yardım istemişti. Bugün ise olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, her şeyi anlatacağını söyleyen Zeynep Hanım, yayına geldi ve yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti.
2002 yılında 2,5 yaşındayken İstanbul'da kaybolan Umut Kaya'nın akıbeti merak ediliyor. Vedat Kaya, 22 yıl önce kaybolan oğlunu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti.
Acılı baba, 3 Nisan 2002'de Umut'u annesine götürdüğünü, ancak daha sonra geri almak istediğinde çocuğun Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildiğini öğrendiğini söyledi. Kaya, Umut'un annesi Zeynep Hanım ile sadece bir yıl evli kaldığını ve bu süre içinde ihanete uğradığını öne sürerek,
"Eşim Zeynep'i ağabeyinin arkadaşıyla yakaladım, bu nedenle boşandım" dedi.
"EVLATLIK VERİLDİĞİNİ ÖĞRENDİM"
Oğlunu bulmak için programa katılan baba Vedat Kaya, olay gününü anlattı.
Kaya,
"3 Nisan 2002'de Umut'u annesine bıraktım. Akşam almaya gittiğimde annesi, çocuğun kapıda oynadığını söyledi. '2,5 yaşındaki çocuk kapıda nasıl oynar?' dedim. Çocuk ortada yoktu. Bir teyze, çocuğun polis tarafından alındığını söyledi. Karakola gittim, beni Eminönü'ne yönlendirdiler. Orada çocuğun evlatlık verildiğini öğrendim." dedi.
MÜGE ANLI: YALAN SÖYLÜYORSUNUZ
Ancak bu anlatıma şüpheyle yaklaşan Müge Anlı,
"Tamamen yalan söylüyorsunuz. Buna inanmam mümkün değil" diyerek tepki gösterdi. Yayına bağlanan Umut'un annesi Zeynep Hanım ise, "Ben o zaman 16 yaşındaydım. Çocuğa bakamıyordum, o yüzden verdim. Bunu babası da biliyor." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar üzerine Anlı, hem baba hem de annenin doğruyu söylemediğini belirterek,
"Anne çocuğu başka bir isimle evlatlık vermiş olabilir." diyerek şüphelerini dile getirdi.
"ÖZ DAYIMIN OĞLUNA KAÇTI"
22 yıl önce kaybolan Umut Kaya'nın akıbeti araştırılırken olay bambaşka bir boyut kazandı. Stüdyoya gelen Umut'un anneannesi Gül, yaptığı açıklamalarla izleyenleri şoke etti.
Anneanne Gül,
"Benim kızım Zeynep 14 yaşında evden kaçtı. Önce Murat isimli birine kaçtı, ondan bir kız çocuğu oldu. Ardından Vedat'a kaçtı. Vedat, Zeynep'i yatağında Tuncay Yılmaz isimli kişiyle bastı. Tuncay ile 2 yıl süren bir ilişkisi oldu. Daha sonra öz dayımın oğluna kaçtı ve onun yuvasını yıktı." diyerek geçmişte yaşananları anlattı.