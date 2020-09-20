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Umudun ve azmin simgesi Neslican Tay mezarı başında anıldı

Kanserle mücadele ederken 2019 yılında vefat eden Neslican Tay, ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı.

Giriş Tarihi: 20.09.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 15:39
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Umudun ve azmin simgesi Neslican Tay mezarı başında anıldı

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen 3 kez kanseri yenerek herkesin içindeki başarma duygusunu harekete geçiren Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da 'Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim' diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti.

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Umudun ve azmin simgesi Neslican Tay mezarı başında anıldı

Ancak Neslican'dan bu kez acı haber gelmiş ve geçtiğimiz 2019 yılı Eylül ayında hayatını kaybetmişti.

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Umudun ve azmin simgesi Neslican Tay mezarı başında anıldı

Ölümünün 1. yılında mezarı başında anılan Neslican için anıt mezar yapıldı.

Marmara mermeri ile yapılan anıt mezarda bulunan güvercin ise Neslican'ın hastanede tedavi gördüğü sırada her gün camına konduğu tek ayağı olmayan güvercini temsil ediyor.

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Umudun ve azmin simgesi Neslican Tay mezarı başında anıldı

Heykeltraş Özlem ve Hakan Şengönül çifti tarafından yapılan anıt mezarda bulunan tek ayağı olmayan güvercin motifinin hemen altında ise Neslican ile sembolleşmiş sözü "Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" ifadeleri yer aldı.

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Umudun ve azmin simgesi Neslican Tay mezarı başında anıldı

SANATÇI HALUK LEVENT ANMA TÖRENİNE KATILDI
Gerçekleştirdiği konser esnasında Neslican Tay'ın vefatını öğrenen sanatçı Haluk Levent, sahneden anıt mezar sözü vermişti. Verdiği söze istinaden Neslican Tay için yapılan anıt mezara öncülük eden Haluk Levent, anma törenine katıldı. Neslican'ın mücadelesine destek olmaya geldiğini dile getiren Haluk Levent, "Kanserle mücadele eden bütün çocuklarımızın bir nevi sembolüydü ve bir umuduydu. Birçok kişiye de umut oldu. Neslican'ı yitirdiğimizde çok üzüldük. Ben daha önce de buraya geldim, şimdi de geldim, daha sonra da geleceğim. Onun yanına onun mücadelesine destek olmaya geldim. Ona bir anıt mezar sözümüz vardı. Bu sözümüzü tuttuk. Bugün buradayız" dedi.