Umudun ve azmin simgesi Neslican Tay mezarı başında anıldı

SANATÇI HALUK LEVENT ANMA TÖRENİNE KATILDI

Gerçekleştirdiği konser esnasında Neslican Tay'ın vefatını öğrenen sanatçı Haluk Levent, sahneden anıt mezar sözü vermişti. Verdiği söze istinaden Neslican Tay için yapılan anıt mezara öncülük eden Haluk Levent, anma törenine katıldı. Neslican'ın mücadelesine destek olmaya geldiğini dile getiren Haluk Levent, "Kanserle mücadele eden bütün çocuklarımızın bir nevi sembolüydü ve bir umuduydu. Birçok kişiye de umut oldu. Neslican'ı yitirdiğimizde çok üzüldük. Ben daha önce de buraya geldim, şimdi de geldim, daha sonra da geleceğim. Onun yanına onun mücadelesine destek olmaya geldim. Ona bir anıt mezar sözümüz vardı. Bu sözümüzü tuttuk. Bugün buradayız" dedi.

