Umreden dönen minik Sevde ve hemşire annesi koronavirüsü birlikte alt etti

"Kırdığım kalpleri düşündüm"

Sevde'ye bir şey olmasından korksa da moralini her zaman yüksek tuttuğunu anlatan annesi, "Rabb'imden geldik, Rabb'ime döneceğiz." diyerek motive olduğunu aktardı.

Meryem K, "Rabb'im dünyadan, insanlarımızın İslam aleminin üzerinden alsın bu belayı ve insanlarımız da kendisine şöyle bir sorsun, 'Biz bundan ne ders çıkarabiliriz?' İnsan kendisine sorduktan, özüne döndükten sonra zaten her şey düzelir. Her insan ölümden korkuyor ama kendime ders çıkardım. Kırdığım kalpleri, eksiklerimi düşündüm, 'Kırdığım bir hasta oldu mu?' diye düşündüm. Kendimi sorguya çektim. 'Eğer taburcu olursam, çalışma hayatıma başlarsam, daha özveriyle, ömrüm yettiğince daha çok çalışacağım' dedim." ifadesini kullandı.

Umrecilerin bazı kesimlerce eleştirilmesinden de üzüntü duyduğunu dile getiren Meryem K, hastalık sürecinin özellikle psikolojik olarak zor olduğunu vurgulayarak, "Lütfen kimse evinden çıkmasın. Herkes sokağa çıkma yasaklarına uysun, hijyen kurallarına dikkat etsin. Bu gelip geçici. Ben atlattım, farkında olmadan atlatacak insanlar da vardır ama bu virüsü çevremizdekilere yaymayalım. Strese de kapılmayalım." uyarılarında bulundu.