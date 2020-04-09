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Umreden dönen minik Sevde ve hemşire annesi koronavirüsü birlikte alt etti
Konya'da karantinaya alındıktan sonra koronavirüs testi pozitif çıkan 5 yaşındaki kız ile annesi, aynı odada geçirdikleri 9 günlük tedavi sürecinin ardından koronavirüsü yenerek el ele taburcu edildi. Anne Meryem K: "Her insan ölümden korkuyor ama ben kendime ders çıkardım. Kırdığım kalpleri, eksiklerimi düşündüm, 'Kırdığım bir hasta oldu mu?' diye düşündüm. Kendimi sorguya çektim." ifadeleriyle duygularını paylaştı.
Giriş Tarihi: 09.04.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 12:40
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