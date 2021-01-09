Udi Hindi nedir | Udi Hindi yağı nasıl tüketilir | Tam bir şifa deposu! Mucizevi etkileri var! Satışı 400 kat arttı!

Udi Hindi nedir | Udi Hindi yağı nasıl tüketilir | Dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip Covid-19 salgını sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisine rağbet çoğaldı. Adana'da 10 yıldır aktar dükkanı işleten Salih Altunsay önceki yıllarda Udi Hindiyi kimsenin bilmediğini ve fiyatının 70 liradan 350 liraya çıktığını söyleyerek, ''Daha önceden yılda 250 gram satıyorduk. Şu anda haftada 2 kilogram satıyoruz.'' dedi.

DHA Giriş Tarihi: 09.01.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 19:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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