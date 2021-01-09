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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Udi Hindi nedir | Udi Hindi yağı nasıl tüketilir | Tam bir şifa deposu! Mucizevi etkileri var! Satışı 400 kat arttı! Udi Hindi nedir | Udi Hindi yağı nasıl tüketilir | Tam bir şifa deposu! Mucizevi etkileri var! Satışı 400 kat arttı! Udi Hindi nedir | Udi Hindi yağı nasıl tüketilir | Dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip Covid-19 salgını sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisine rağbet çoğaldı. Adana'da 10 yıldır aktar dükkanı işleten Salih Altunsay önceki yıllarda Udi Hindiyi kimsenin bilmediğini ve fiyatının 70 liradan 350 liraya çıktığını söyleyerek, ''Daha önceden yılda 250 gram satıyorduk. Şu anda haftada 2 kilogram satıyoruz.'' dedi. Giriş Tarihi: 09.01.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 19:11
Hindistan'da geleneksel tıp tedavilerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ve vücutta mikrop atma özelliği bakımından yüzyıllardır kullanılan Udi Hindi bitkisi, Türkiye'de ilk olarak mart ayında görülen koronavirüs vakaları sonrası vatandaşların dikkatini çekti.
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Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtine bitki, yok satmaya başladı. Udi Hindi bitkisi, başta Hindistan ve Malaya Adaları olmak üzere birçok Asya ülkesinde yetişiyor.
Udi Hindi, hem zencefil, bal, yoğurt gibi ürünlere karıştırılarak, hem de saf zeytinyağında 1 ay bekletilerek tüketiliyor.
'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE İYİ GELİYOR' Kentte 10 yıldır aktarlık yapan Salih Altunsay, pandemi dönemi öncesinde Udi Hindi bitkisini çok az sayıda kişinin bildiğini belirterek, ''Şu anda Udi Hindiyi hem toz, hem de öğütülmemiş şekilde satıyoruz.
Bu bitki Hindistan'dan bize ithal olarak geliyor. Üst solunum ve gribal enfeksiyon rahatsızlıklarına, nefes darlığı, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geliyor'' dedi.