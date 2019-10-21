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Uçakta iğrenç olay! Yolcular ne olduğunu anlamadı...

Yolcuların uçakta ortaya çıkan ilginç görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması sonrası ortalık karıştı. Görüntüler herkesi hayretler içinde bıraktı... Uçak yolculuğunda ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Bir yolcunun uçak seyahati sırasında çekilen fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. Yolcuların rahatsız olduğu görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 07:04 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 07:04
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Uçakta iğrenç olay! Yolcular ne olduğunu anlamadı...

Uçak yolculukları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor. Instagram'daki passangershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.

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Uçakta iğrenç olay! Yolcular ne olduğunu anlamadı...

Uçaktaki bir yolcu iç çamaşırını kurutmak için havalandırma difüzörünü kullanırken görüntülendi. Uçaktaki diğer yolculara aldırış etmeyen yolcu uzun bir süre bu davranışını sürdürdü.

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Uçakta iğrenç olay! Yolcular ne olduğunu anlamadı...

Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda yorum aldı.

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Uçakta iğrenç olay! Yolcular ne olduğunu anlamadı...

Bazı kullanıcılar da bu tip davranışlar sergileyen yolcuların uçağa dahi alınmaması gerektiğini savundu.

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Uçakta iğrenç olay! Yolcular ne olduğunu anlamadı...

İşte o fotoğraflardan bazıları...