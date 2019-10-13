13 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Uçak tuvaletindeki görüntüler herkesi şoke etti! Ünlü isim...

Uçak tuvalletinde yaşananlar tüm yolcuların dikkatini çekerken, ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Slick'in görüntüleri sonrası sosyal medyayı sallayan görüntüler, dikkat çekti. Ünlü sporcu rezalet anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Slick'in paylaşıma takipçileri büyük tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 12:37
  • 1
  • 179
Uçak tuvaletindeki görüntüler herkesi şoke etti! Ünlü isim...

Uçak tuvalletinde yaşananlar tüm yolcuların dikkatini çekerken, ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 34 yaşındaki ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, geçtiğimiz günlerde uçakta yaşadığı ilginç anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

  • 2
  • 179
Uçak tuvaletindeki görüntüler herkesi şoke etti! Ünlü isim...

Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

  • 3
  • 179
Uçak tuvaletindeki görüntüler herkesi şoke etti! Ünlü isim...

Tuvaletin kapısı açılınca, içeriden aynı renklerde giyinmiş bir erkek ve bir kadın, peş peşe çıktı.

  • 4
  • 179
Uçak tuvaletindeki görüntüler herkesi şoke etti! Ünlü isim...

Meraklı bakışlara aldırmadan koltuklarına doğru yürüyen çift, uçakta buz gibi bir hava yarattı.

  • 5
  • 179
Uçak tuvaletindeki görüntüler herkesi şoke etti! Ünlü isim...

İlk kez bir uçak seyahatinde böyle bir şey yaşadığını söyleyen ünlü sporcunun, o sırada hangi hava yolu firmasıyla seyahat ettiği bilinmiyor.