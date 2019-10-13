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Uçak tuvaletindeki görüntüler herkesi şoke etti! Ünlü isim...
Uçak tuvalletinde yaşananlar tüm yolcuların dikkatini çekerken, ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Slick'in görüntüleri sonrası sosyal medyayı sallayan görüntüler, dikkat çekti. Ünlü sporcu rezalet anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Slick'in paylaşıma takipçileri büyük tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 13.10.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 12:37
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