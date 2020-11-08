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Tüyleri diken diken eden inanılmaz son! Vahşi doğada ender görülen olay! Yavru ceylan doğar doğmaz ölüm makinesinin ağzına düştü
Vahşi doğada eşine az rastlanır bir olay belgeselcilerin kameralarına takıldı. Kaplan yavru bir ceylanı pençelerinin arasına aldı. İzleyenleri dehşete düşüren o anı belgesel yapımcıları anbean çekti. Herkesin üzülerek seyrettiği o anda öyle bir şey oldu ki tüm dünyanın tüyleri diken diken oldu. İşte vahşi doğanın acımasız yüzünü tersine çeviren o olay...
Giriş Tarihi: 08.11.2020 10:58Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 11:03