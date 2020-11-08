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Tüyleri diken diken eden inanılmaz son! Vahşi doğada ender görülen olay! Yavru ceylan doğar doğmaz ölüm makinesinin ağzına düştü

Vahşi doğada eşine az rastlanır bir olay belgeselcilerin kameralarına takıldı. Kaplan yavru bir ceylanı pençelerinin arasına aldı. İzleyenleri dehşete düşüren o anı belgesel yapımcıları anbean çekti. Herkesin üzülerek seyrettiği o anda öyle bir şey oldu ki tüm dünyanın tüyleri diken diken oldu. İşte vahşi doğanın acımasız yüzünü tersine çeviren o olay...

Giriş Tarihi: 08.11.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 11:03
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Tüyleri diken diken eden inanılmaz son! Vahşi doğada ender görülen olay! Yavru ceylan doğar doğmaz ölüm makinesinin ağzına düştü

Dehşete düşüren olay kameralara böyle yakalandı.

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Tüyleri diken diken eden inanılmaz son! Vahşi doğada ender görülen olay! Yavru ceylan doğar doğmaz ölüm makinesinin ağzına düştü

Acımasız avcılar olarak bilinen kaplanlar, avlarını kimi zaman canlı canlı yemeleri ile meşhurdurlar.

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Tüyleri diken diken eden inanılmaz son! Vahşi doğada ender görülen olay! Yavru ceylan doğar doğmaz ölüm makinesinin ağzına düştü

Burada ise, izleyenleri hayretler içinde bırakan bir olay yaşandı.

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Tüyleri diken diken eden inanılmaz son! Vahşi doğada ender görülen olay! Yavru ceylan doğar doğmaz ölüm makinesinin ağzına düştü

Doğar doğmaz kaplanın pençeleri arasına düşen yavru ceylan çaresizce ölümü bekliyordu.

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Tüyleri diken diken eden inanılmaz son! Vahşi doğada ender görülen olay! Yavru ceylan doğar doğmaz ölüm makinesinin ağzına düştü

Avını tek pençe darbesiyle öldürmesi beklenen kaplan, yavru ceylanı yemek yerine onunla oynamayı tercih etti.