Tüyleri diken diken eden inanılmaz son! Vahşi doğada ender görülen olay! Yavru ceylan doğar doğmaz ölüm makinesinin ağzına düştü

Vahşi doğada eşine az rastlanır bir olay belgeselcilerin kameralarına takıldı. Kaplan yavru bir ceylanı pençelerinin arasına aldı. İzleyenleri dehşete düşüren o anı belgesel yapımcıları anbean çekti. Herkesin üzülerek seyrettiği o anda öyle bir şey oldu ki tüm dünyanın tüyleri diken diken oldu. İşte vahşi doğanın acımasız yüzünü tersine çeviren o olay...