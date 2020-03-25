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TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

TUS kontenjanları ve taban puanları belli oldu. ÖSYM tarafından 23 Şubat'ta gerçekleştirilen TUS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan adaylar için tercih işlemleri alınıyor. 25 Mart itibarıyla tercihlerini yapacak olan adaylar TUS kontenjanları ile taban puanlarını araştırmaya başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte TUS kontenjanları ve taban puanları...

Giriş Tarihi: 25.03.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 17:59
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TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

TUS tercihleri nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri 25 Mart'ta başladı. TUS tercihlerinin başlaması ile birlikte sınavda başarılı olan adaylar, taban puanları ile kontenjanları araştırmaya başladılar. Peki, 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte TUS kontenjanları ve taban puanları...

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TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2020 TUS tercihleri 25-31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

ÖSYM TUS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

TUS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Aşağıdaki linke tıklayarak 2020 TUS kontenjanları ile taban puanları bilgisine ulaşabilirsiniz.

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

TUS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

23 Şubat 2020 tarihinde uygulanan 2020-TUS (1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Mart 2020 tarihinde saat 11.50'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

TUS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.