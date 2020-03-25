TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

TUS kontenjanları ve taban puanları belli oldu. ÖSYM tarafından 23 Şubat'ta gerçekleştirilen TUS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan adaylar için tercih işlemleri alınıyor. 25 Mart itibarıyla tercihlerini yapacak olan adaylar TUS kontenjanları ile taban puanlarını araştırmaya başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte TUS kontenjanları ve taban puanları...

Giriş Tarihi: 25.03.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 17:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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