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Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Davada ara karar açıklandı. Buna göre sanık Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebi kabul edilmedi. Sanık Cemal Metin Avcı'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:47Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 17:30
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Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak
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Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak
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Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak
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Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak
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Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak