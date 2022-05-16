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Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Davada ara karar açıklandı. Buna göre sanık Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebi kabul edilmedi. Sanık Cemal Metin Avcı'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi

Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 17:30
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Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak
Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak

Muğla'da canice katledilen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı 33 yaşındaki Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davanın 12'nci duruşması bugün saat 14.00'da, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak
Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak

CANLIYKEN YAKILDI

Geçen duruşmalarda adli tıp raporuna göre Pınar Gültekin'in canlıyken yakıldığı sabitlenmişti.

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Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak
Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak

MÜEBBETİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Avcı'nın kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istemişti.

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Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak
Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak

Ayrıca, cinayete iştirak ettiği iddiasıyla tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı hakkında, Pınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak
Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheli Mertcan Avcı hakkında Pınar Gültekin'e yönelik 'Canavarca Hisle veya Eziyet çektirerek Öldürmeye İştirak' suçundan tanzim edilen iddianamesini iade etmişti.