Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Davada ara karar açıklandı. Buna göre sanık Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebi kabul edilmedi. Sanık Cemal Metin Avcı'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi