16 Mayıs 2022, Pazartesi
Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak
Türkiye vahşi bir cinayete giden Pınar'a ağladı. Muğla'da canice katledilen Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davanın 12. duruşması bugün görülecek. Kasten, tasarlayarak ve canavarca hislerle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen zanlı Cemal Avcı'nın yargılandığı davada kararın çıkması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:47
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