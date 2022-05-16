Türkiye’nin gözü bu davada! Pınar Gültekin davasında bugün karar çıkacak

Ayrıca, cinayete iştirak ettiği iddiasıyla tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı hakkında, Pınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.