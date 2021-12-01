01 Aralık 2021, Çarşamba
Türkiye'nin bazı illeri beyaza büründü! Güne böyle başladılar | Yurttan kar manzaraları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede 4 ila 12 derece azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdun bazı illerinde kar yağışı etkisini gösterirken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:22
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