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Türkiye'nin bazı illeri beyaza büründü! Güne böyle başladılar | Yurttan kar manzaraları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede 4 ila 12 derece azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdun bazı illerinde kar yağışı etkisini gösterirken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:22
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Türkiye’nin bazı illeri beyaza büründü! Güne böyle başladılar | Yurttan kar manzaraları...

Ankara'nın bazı bölgelerinde etkili olan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Gölbaşı'na bağlı İncek ile Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel bölgesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, Keçiören'in bazı kesimlerinde de karla karışık yağmur görüldü.

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Türkiye’nin bazı illeri beyaza büründü! Güne böyle başladılar | Yurttan kar manzaraları...

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları kar yağışının artması ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin ana arterlerinde ve yüksek noktalarında çalışma başlattı.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Önceki yıllarda lastikleri kış şartlarına uygun olmayanların karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda sürücülerin duyarlı olmasını istedi.

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Türkiye’nin bazı illeri beyaza büründü! Güne böyle başladılar | Yurttan kar manzaraları...

SİVAS'TA ŞEHİR MERKEZİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
Sivas'ta hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte bir süredir etkili olan hafif yağmur, günün ilk saatlerinde yerini yar yağışına bıraktı. Yağan kar şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gardaşlar tepesi beyaza büründü. Hafif kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

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Türkiye’nin bazı illeri beyaza büründü! Güne böyle başladılar | Yurttan kar manzaraları...

MURAT DAĞI'NA KAR YAĞDI
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan 2 bin 312 metre yükseklikteki Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

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Türkiye’nin bazı illeri beyaza büründü! Güne böyle başladılar | Yurttan kar manzaraları...

DÜZCE, KARABÜK VE SAKARYA'DA YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Düzce, Karabük ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Düzce'de dün geceden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kar, Samandere köyü ile Kardüz Yaylası'nda da etkili oluyor.