Türkiye’nin bazı illeri beyaza büründü! Güne böyle başladılar | Yurttan kar manzaraları...

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları kar yağışının artması ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin ana arterlerinde ve yüksek noktalarında çalışma başlattı.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Önceki yıllarda lastikleri kış şartlarına uygun olmayanların karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda sürücülerin duyarlı olmasını istedi.