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Haberler Galeri Türkiye'de bir ilk! Balıkesir'deki Karyağmaz köyü Bursa'nın Yalıntaş Mahallesi'ne taşınıyor

Türkiye'de bir ilk! Balıkesir'deki Karyağmaz köyü Bursa'nın Yalıntaş Mahallesi'ne taşınıyor

Son dakika haberine göre: Türkiye'de bir ilk Balıkesir ve Bursa arasında gerçekleşecek. Yeniden kalkınması mümkün görülmeyen köylerin taşınmasına ilişkin 2010 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı kapsamında Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Karyağmaz köyü, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi'ne taşınmak için gün sayıyor.

Giriş Tarihi: 28.11.2021 09:47
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Türkiye’de bir ilk! Balıkesir’deki Karyağmaz köyü Bursa’nın Yalıntaş Mahallesi’ne taşınıyor

Balıkesir kent merkezine yaklaşık 110, Dursunbey'e 35 kilometre uzaklıktaki, geçmişi 600 yıl öncesine dayanan ve 1940'lı yıllarda bağlı olduğu Mustafakemalpaşa'dan ayrılarak Dursunbey'e bağlanan orman köyü Karyağmaz'ın, tekrar Mustafakemalpaşa'ya bağlanması için çalışmalar sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’de bir ilk! Balıkesir’deki Karyağmaz köyü Bursa’nın Yalıntaş Mahallesi’ne taşınıyor

TÜRKİYE'DE BİR İLK!

Türkiye'de bir ilke imza atılan taşınma kararı sonrası, 4 yıllık inşaat çalışmalarının ardından 700 dönümlük arazide yeni nesil yerleşim modeli ortaya çıktı. Proje kapsamında, 404 konut, 1 köy konağı, iki tip olmak üzere 100 ahır, okul, cami, yol, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı tamamlandı.

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Türkiye’de bir ilk! Balıkesir’deki Karyağmaz köyü Bursa’nın Yalıntaş Mahallesi’ne taşınıyor

4 yılın sonunda proje kapsamında yapılan 164 metrekarelik 2 katlı 3+1 bahçeli konutlar, 20 Ekim'de yapılan kura çekimi sonrası hak sahiplerine teslim edildi.

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Türkiye’de bir ilk! Balıkesir’deki Karyağmaz köyü Bursa’nın Yalıntaş Mahallesi’ne taşınıyor

ULAŞIM,EĞİTİM,SAĞLIK, ÇALIŞMA HAYATI KOLAYLAŞACAK

Karyağmaz'ın ilkbaharda gerçekleşmesi beklenen naklinin ardından ulaşım, eğitim, sağlık hizmeti ve çalışma hayatı kolaylaşacak.

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Türkiye’de bir ilk! Balıkesir’deki Karyağmaz köyü Bursa’nın Yalıntaş Mahallesi’ne taşınıyor

Aynı köyden olan ve taşınmasına öncülük eden Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali, yaptığı açıklamada, Karyağmaz'ın taşınma sebebinin yerleşim yerlerinden uzak orman köyü olmasından kaynaklandığını söyledi.