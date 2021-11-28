28 Kasım 2021, Pazar
Türkiye'de bir ilk! Balıkesir'deki Karyağmaz köyü Bursa'nın Yalıntaş Mahallesi'ne taşınıyor
Son dakika haberine göre: Türkiye'de bir ilk Balıkesir ve Bursa arasında gerçekleşecek. Yeniden kalkınması mümkün görülmeyen köylerin taşınmasına ilişkin 2010 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı kapsamında Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Karyağmaz köyü, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi'ne taşınmak için gün sayıyor.
Giriş Tarihi: 28.11.2021 09:47
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