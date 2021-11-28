Türkiye’de bir ilk! Balıkesir’deki Karyağmaz köyü Bursa’nın Yalıntaş Mahallesi’ne taşınıyor

Aynı köyden olan ve taşınmasına öncülük eden Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali, yaptığı açıklamada, Karyağmaz'ın taşınma sebebinin yerleşim yerlerinden uzak orman köyü olmasından kaynaklandığını söyledi.