HaberlerGaleriTürkiye koronavirüs haritası | Memleketinizde son durum nasıl? İşte il il o tablo
Türkiye koronavirüs haritası | Memleketinizde son durum nasıl? İşte il il o tablo
Türkiye koronavirüs haritası | Memleketinizde son durum nasıl? İşte il il o tablo... Koronavirüsün yayılım hızını kesmek için başlatılan yasaklar ve kısıtlamalar işe yaradı mı? Kentlerdeki son durum nasıl? Hükümetin aldığı tedbirler Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasına işte böyle yansıdı...
Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:23Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 09:33