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Türkiye koronavirüs haritası | Memleketinizde son durum nasıl? İşte il il o tablo

Türkiye koronavirüs haritası | Memleketinizde son durum nasıl? İşte il il o tablo... Koronavirüsün yayılım hızını kesmek için başlatılan yasaklar ve kısıtlamalar işe yaradı mı? Kentlerdeki son durum nasıl? Hükümetin aldığı tedbirler Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasına işte böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 09:33
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Türkiye koronavirüs haritası | Memleketinizde son durum nasıl? İşte il il o tablo

Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde önemli başarılar yakalıyor. Uygulanan yasak ve kısıtlama tedbirleri neticelerini göstermeye başladı. İşte haritaya yansıyan o tablo....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye koronavirüs haritası | Memleketinizde son durum nasıl? İşte il il o tablo
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Türkiye koronavirüs haritası | Memleketinizde son durum nasıl? İşte il il o tablo
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Türkiye koronavirüs haritası | Memleketinizde son durum nasıl? İşte il il o tablo
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Türkiye koronavirüs haritası | Memleketinizde son durum nasıl? İşte il il o tablo