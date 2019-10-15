Türk korkusunun yaptırdığı Çin Seddi Ay'dan görünüyor mu? İşte çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler
Çin Seddi'nin yapımı M.Ö 7. yüzyılda yapılmaya başlandı. Daha sonraki yıllarda Kuzey'den gelen Türklerin akınlarından Çinliler duvarın daha büyük olması gerektiğini düşündü. Dönemin imparatoru Qin Shin Huang, M.Ö. 3. yüzyılda sınırlarını boydan boya ören bu duvarları "aşılamaz" düşüncesi ile inşaa ettirmeye başladı. Tam uzunluğu 8850 kilometre olan Çin Seddi'nin Ay'dan bile göründüğü söyledi. Peki bu bilgi gerçek mi? Türk korkusundan yapılan Çin Seddi Ay'dan görünüyor mu?
Giriş Tarihi: 15.10.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 13:36
Çin Seddi'nin yapımı M.Ö 7. yüzyılda yapılmaya başlandı. Daha sonraki yıllarda Kuzey'den gelen Türklerin akınlarından Çinliler duvarın daha büyük olması gerektiğini düşündü. Dönemin imparatoru Qin Shin Huang, M.Ö. 3. yüzyılda sınırlarını boydan boya ören bu duvarları "aşılamaz" düşüncesi ile inşaa ettirmeye başladı. Tam uzunluğu 8850 kilometre olan Çin Seddi'nin Ay'dan bile göründüğü söyledi. Peki bu bilgi gerçek mi? Türk korkusundan yapılan Çin Seddi Ay'dan görünüyor mu?
Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir?
Zenci Henry... Ferdinand Macellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Macellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzakdoğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry'yi 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onu geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry, Macellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden, yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanus'u geçerek gerçekleşti, bu yüzden 1521'de Uzakdoğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu.
Ay nasıl kokar?
Anlaşıldığı kadarıyla Ay barut gibi kokar. Ay'da yalnızca on iki kişi yürüdü ve bunlardan hiç biri özel uzay giysileri nedeniyle Ay'ı koklayamadı. Ancak Ay yüzeyinden kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol miktarda sürüklüyorlardı. Astronotlar Ay'daki toprağın kara benzediğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok kötü olmadığını söylediler. Bu toprak büyük ölçüde, Ay'ın yüzeyine çarpan göktaşlarının yol açtığı silikon dioksitten meydana gelmektedir; bunun yanısıra demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içerir.
İnsanoğlunun inşa ettiği hangi yapı Ay'dan görülebilir?
Çin Seddi'nin "insanoğlunun inşa ettiği ve aydan görülebilen tek yapı" olduğu düşüncesi çok yaygındır ama bu doğru değildir. İnsan eliyle yapılmış hiçbir şey aydan çıplak gözle görülemez.
Uzaydaki ilk hayvan hangisidir?
Meyve sineği. Küçücük astronotlar bir miktar tahıl tohumuyla birlikte Amerikan V2 roketine bindirildi ve 1946 Temmuz'unda uzaya fırlatıldılar. Yüksek irtifada patlamanın radyasyon üzerine etkisini test etmeye alışkındılar.