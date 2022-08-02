02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türk komandosundan 'su üstü harekatı' kursunda enfes görüntüler! Zorlu eğitim tamamladı

Türk komandosundan 'su üstü harekatı' kursunda enfes görüntüler! Zorlu eğitim tamamladı

Subay ve astsubaylar dünyanın en zorlu askeri eğitiminin yapıldığı Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda "su üstü harekatı" kursuna katıldı. Askerlerin su üstünden sızarak hedefi vurduğu anların görüntüleri nefes kesti. Komandolar zorlu deniz, göl, durgun su, akarsu şartlarındaki görevlere hazırlandı.

Giriş Tarihi: 02.08.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 12:30
  • 1
  • 156
Türk komandosundan ’su üstü harekatı’ kursunda enfes görüntüler! Zorlu eğitim tamamladı

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda "su üstü harekatı" kursuna katılan subay ve astsubaylar, Eğirdir Gölü'nde yapılan eğitimlerde su üstünden sızarak ansızın karaya çıkma başarısıyla dikkati çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 156
Türk komandosundan ’su üstü harekatı’ kursunda enfes görüntüler! Zorlu eğitim tamamladı

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimlerle terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, "su üstü harekatı" eğitimiyle zorlu deniz, göl, durgun su, akarsu şartlarındaki görevlere hazırlandı.

  • 3
  • 156
Türk komandosundan ’su üstü harekatı’ kursunda enfes görüntüler! Zorlu eğitim tamamladı

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor. Yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursa sadece subay ve astsubaylar katılabiliyor.

  • 4
  • 156
Türk komandosundan ’su üstü harekatı’ kursunda enfes görüntüler! Zorlu eğitim tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı verdiği başarılı mücadelede en önemli görevlerden birisini de mavi bereli komandolar üstleniyor.

  • 5
  • 156
Türk komandosundan ’su üstü harekatı’ kursunda enfes görüntüler! Zorlu eğitim tamamladı

SU ÜSTÜNDEN SIZARAK HEDEFİ VURDULAR

Zorlu kursu tamamlayabilmek için yoğun çaba sarf eden komandolar, 8 aya yakın süren komando kursunun aşamalarından "su üstü harekatı" eğitimini de aldı.