02 Ağustos 2022, Salı
Türk komandosundan 'su üstü harekatı' kursunda enfes görüntüler! Zorlu eğitim tamamladı
Subay ve astsubaylar dünyanın en zorlu askeri eğitiminin yapıldığı Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda "su üstü harekatı" kursuna katıldı. Askerlerin su üstünden sızarak hedefi vurduğu anların görüntüleri nefes kesti. Komandolar zorlu deniz, göl, durgun su, akarsu şartlarındaki görevlere hazırlandı.
Giriş Tarihi: 02.08.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 12:30
- 1
- 156
- 2
- 156
- 3
- 156
- 4
- 156
- 5
- 156