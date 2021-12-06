Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor! Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Güzergahı ne? Seferler ne zaman başlıyor?

Ankara - Kars arasındaki turistik Doğu Ekspresi, pandeminin ardından yeniden seferlere başlıyor. 15 Aralık'ta Ankara'dan çıkacak olan tren, yaklaşık 32 saatlik yolculuğun ardından Kars'a ulaşacak. 7'den 70'e herkes bu keyifli yolculuk için planlar yapmaya başladı. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...