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Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor! Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Güzergahı ne? Seferler ne zaman başlıyor?

Ankara - Kars arasındaki turistik Doğu Ekspresi, pandeminin ardından yeniden seferlere başlıyor. 15 Aralık'ta Ankara'dan çıkacak olan tren, yaklaşık 32 saatlik yolculuğun ardından Kars'a ulaşacak. 7'den 70'e herkes bu keyifli yolculuk için planlar yapmaya başladı. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

A Haber
Giriş Tarihi: 06.12.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 16:36
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Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor! Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Güzergahı ne? Seferler ne zaman başlıyor?

Muhteşem manzaralar, bambaşka bir yolculuk deneyimi...

Turistik Doğu Ekspresi'nde pandemiyle başlayan hasret bitiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor! Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Güzergahı ne? Seferler ne zaman başlıyor?

Pandemi nedeniyle Mart 2020'de seferlerine ara verilen turistik Doğu Ekspresi 15 Aralık'ta yeniden yolcularla buluşacak.

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Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor! Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Güzergahı ne? Seferler ne zaman başlıyor?

Ankara'dan Kars'a gidicek olan ilk turistik Doğu Ekspresi 15 Aralık'ta saat 15.55'te Ankara'dan yola çıkıcak.

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Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor! Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Güzergahı ne? Seferler ne zaman başlıyor?

İlk seferini 29 Mayıs 2019'da yapan turistik Doğu Ekspresi pandemi arasının ardından 15 Aralık Çarşamba günü Ankara'dan Kars'a 15.55'te Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü 22.20'de hareket edecek.

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Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor! Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Güzergahı ne? Seferler ne zaman başlıyor?

Turistik Doğu Ekspresi'nin sefer ve vagon sayısı yolcu talebi doğrultusunda belirlenirken, sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.