Tunceli’de yoğun kar yağışı, kapalı köy yolu 200'e ulaştı

Yoğun kar yağışının en etkili olduğu ilçelerden Nazımiye'ye dün akşam saatlerinden bu yana elektrik verilemiyor. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı Nazimiye'de evler ve arabalar kardan görünmez oldu.

İlçe sakinlerinden Deniz Gündoğan her yıl ilçede 2-3 metre kar yağdığını belirterek, "Araçlarımızı çıkartamıyoruz. Eve giremiyoruz. Şu an ilçede elektrik kesintisi var. Ekipler arızayı gidermek için çalışma yapıyor" dedi.

İlçe sakinlerinden Ali Yıkılmaz, yoğun yağış ve elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtirken, Hıdır Gökbaş ise; "Akşamdan beri sürekli yağıyor. Elektrikler yok. Bir metreye yakın kar var. Yollar kapanıyor elektrikler kesiliyor. Vatandaşlar zor durumda" ifadelerini kullandı.