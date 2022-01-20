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Haberler Galeri Tüketici peynir alırken nasıl yanılıyor? Peynir diye eritme peynir mi alıyoruz? Eritme peynir mi kaşar peynir mi?

Tüketici peynir alırken nasıl yanılıyor? Peynir diye eritme peynir mi alıyoruz? Eritme peynir mi kaşar peynir mi?

Tüketici eğer eritme peynire dikkat etmezse kandırılıyor. Örneğin kaşar peynir paketinin üzerinde eritme peynir ibaresi yer alıyor ancak bu uyarı çok küçük yazıldığı için tüketici farkında olmadan kaşar yerine eritme peynir almış oluyor. Ayrıca sahtekarlar günü geçmiş kaşar peyniri ile de eritme peynir yapıyor, o nedenle eritme peyniri almak isteyenler bilinen markayı tercih etmeli.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 15:50
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Tüketici peynir alırken nasıl yanılıyor? Peynir diye eritme peynir mi alıyoruz? Eritme peynir mi kaşar peynir mi?

Peynir diye aslında eritme peynir mi alıyoruz? Son yıllarda piyasada eritme peynirlerinin sayısı arttı.

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Tüketici peynir alırken nasıl yanılıyor? Peynir diye eritme peynir mi alıyoruz? Eritme peynir mi kaşar peynir mi?

Üçgen peynirlerin hepsi ve krem peynirlerin bir kısmı eritme teknolojisi ile üretiliyor.

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Tüketici peynir alırken nasıl yanılıyor? Peynir diye eritme peynir mi alıyoruz? Eritme peynir mi kaşar peynir mi?

Eritme teknolojisi diğer peynirlerde de kullanılabiliyor. Bu teknolojinin kullanılmasında sorun yok ama pakete baktığınızda eritme tekniği ile üretildiğini anlamak mümkün değil,

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Tüketici peynir alırken nasıl yanılıyor? Peynir diye eritme peynir mi alıyoruz? Eritme peynir mi kaşar peynir mi?

Eritme teknolojisi diğer peynirlerde de kullanılabiliyor. Bu teknolojinin kullanılmasında sorun yok ama pakete baktığınızda eritme tekniği ile üretildiğini anlamak mümkün değil,

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Tüketici peynir alırken nasıl yanılıyor? Peynir diye eritme peynir mi alıyoruz? Eritme peynir mi kaşar peynir mi?

Diğer peynirlerden bir farkı yokmuş gibi görünüyor. Örgü peyniri gibi görünen örgülü peynir ismiyle satılan eritme peyniri, tel peynir gibi görünen fakat telli peynir ismiyle satılan eritme peyniri de reyonda karşınıza çıkabiliyor.