Tsunaminin vurduğu Sığacık'taki Osmanlı kalesi hasar gördü

Kalenin tsunami nedeniyle büyük hasar gördüğünü ifade eden Muhtar Keleş, "Tsunami sonrası kaleyi su bastı. Yıkılan bölümler var. Hasarımız çok. Devletimiz her zaman yanımızda. Kalede restorasyon çalışması yapılması gerekiyor. Kalenin Barbaros Kapısı adı verilen bölümde bir duvarın yıkılma tehlikesi var. Kalenin bu hale gelmesi çok üzücü. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık" dedi.

