Trabzon'da tarihi vadilerin arasındaki "Tünel Akvaryum" ziyarete açıldı

BORDO MAVİ BALIKLAR...

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise akvaryumda tatlı su, tuzlu su ve okyanus canlılarının yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Diğer akvaryumlarda olmayıp da burada olan istisnai bir tür var. O da bordo-mavi balıklar... Gerçekten bordo-maviler. Birazdan göreceksiniz. Afrika'nın Malawi Gölü'nden getirdik bu balıkları. Şunu da belirteyim; İstanbul, Ankara, Antalya'da da akvaryumlar var. Ankara'nın doğusunda sadece Trabzon'umuzda bu akvaryumu yaptık. Oradaki fiyatlara nazaran çok uygun bir fiyatla açılışını gerçekleştireceğiz ve hemşehrilerimizin, milletimizin hizmetine sunacağız."