19 Mayıs 2022, Perşembe
Trabzon'da tarihi vadilerin arasındaki "Tünel Akvaryum" ziyarete açıldı
Trabzon'da okyanus canlılarının da yer aldığı yaklaşık 198 metrelik "Tünel Akvaryum" ziyarete açıldı. Ortahisar Belediyesince su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında hayata geçirilen Tünel Akvaryum'un açılışı için tören düzenlendi.
Giriş Tarihi: 19.05.2022 17:05 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 17:08
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