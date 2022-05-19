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Trabzon'da tarihi vadilerin arasındaki "Tünel Akvaryum" ziyarete açıldı

Trabzon'da okyanus canlılarının da yer aldığı yaklaşık 198 metrelik "Tünel Akvaryum" ziyarete açıldı. Ortahisar Belediyesince su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında hayata geçirilen Tünel Akvaryum'un açılışı için tören düzenlendi.

Giriş Tarihi: 19.05.2022 17:05 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 17:08
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Trabzon’da tarihi vadilerin arasındaki Tünel Akvaryum ziyarete açıldı

Trabzon'un Ortahisar Belediyesince bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Tünel Akvaryum'da, tatlı su ve deniz canlılarının yanı sıra amfibi canlıları yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzon’da tarihi vadilerin arasındaki Tünel Akvaryum ziyarete açıldı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, doğası, tarihi ve kültürüyle Trabzon'un artık bir turizm kenti haline geldiğini belirterek, ziyarete açılan akvaryumun da turizme büyük katkı yapacağına inandığını söyledi.

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Trabzon’da tarihi vadilerin arasındaki Tünel Akvaryum ziyarete açıldı

Projede emeği geçenleri tebrik eden Ustaoğlu, "Pandemi sürecinden sonra Trabzon'umuz turizmde tekrar yükselen değer ile buluşuyor. Son dönemde çok güzel ziyaretçi rakamları var. Ülkemizin farklı yerlerinden ve farklı coğrafyalardan, özellikle körfez ülkelerinden her gün uçakların inip kalktığı günleri yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra daha fazlasını da yaşayacağız. Bu proje de turizm destinasyonuna önemli bir katkı yapacaktır." diye konuştu.

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Trabzon’da tarihi vadilerin arasındaki Tünel Akvaryum ziyarete açıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Tünel Akvaryum'la birlikte Trabzon'un ve Doğu Karadeniz'in turizm destinasyonuna yeni bir rota eklendiğine dikkati çekerek, "Çok özel, Türkiye'de çok az yerde bulunan ve Trabzon'a da çok yakıştığını değerlendirdiğim bir proje. İnşallah her geçen gün turizm şehri yolunda emin adımlarla ilerleyen kentimize çok güzel katkılar yapacak." dedi.

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Trabzon’da tarihi vadilerin arasındaki Tünel Akvaryum ziyarete açıldı

BORDO MAVİ BALIKLAR...

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise akvaryumda tatlı su, tuzlu su ve okyanus canlılarının yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Diğer akvaryumlarda olmayıp da burada olan istisnai bir tür var. O da bordo-mavi balıklar... Gerçekten bordo-maviler. Birazdan göreceksiniz. Afrika'nın Malawi Gölü'nden getirdik bu balıkları. Şunu da belirteyim; İstanbul, Ankara, Antalya'da da akvaryumlar var. Ankara'nın doğusunda sadece Trabzon'umuzda bu akvaryumu yaptık. Oradaki fiyatlara nazaran çok uygun bir fiyatla açılışını gerçekleştireceğiz ve hemşehrilerimizin, milletimizin hizmetine sunacağız."