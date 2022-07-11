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Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?
Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? Kurban Bayramı'nın üçüncü günü idrak edilirken, gözler ücretsiz toplu taşıma uygulamasına çevrildi. Kurban Bayramı'nda İETT, otobüsler, metro, metrobüs ve Marmaray'ın ücretiz olacağı açıklanmıştı. Bayramın bitmesine kısa süre kala ücretsiz toplu taşıma uygulamasının sona ereceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? İşte cevaplar...