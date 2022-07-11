Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Bayramda uygulanan ücretsiz toplu taşımanın hangi gün sona ereceği merak ediliyor. Peki, toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? İşte haberin detayları...