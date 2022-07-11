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Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? Kurban Bayramı'nın üçüncü günü idrak edilirken, gözler ücretsiz toplu taşıma uygulamasına çevrildi. Kurban Bayramı'nda İETT, otobüsler, metro, metrobüs ve Marmaray'ın ücretiz olacağı açıklanmıştı. Bayramın bitmesine kısa süre kala ücretsiz toplu taşıma uygulamasının sona ereceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 09:47
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Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Bayramda uygulanan ücretsiz toplu taşımanın hangi gün sona ereceği merak ediliyor. Peki, toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? İşte haberin detayları...

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Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

11-12-13-14-15 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması 12 Temmuz Salı günü sonaa erecek. 13-14 Temmuz'da toplu taşıma ücretli olacak. 15 Temmuz resmi tatilinde ise toplu taşıma ücretsiz olacak.

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Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

BAYRAMDA SEFERLER NASIL OLACAK?

İşte İETT tarafından yapılan açıklama:

Kurban Bayramı ve devam eden günlerde metrobüs hattı ve İETT seferleri ağırlıklı olarak Cumartesi sefer planına göre yapılacak. İki yeni kurban kesim noktası için iki geçici hat açılacak. Peronlarda yedek araçlar bulundurularak gerektiğinde yoğunlaşan noktalara ek seferler düzenlenecek. Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.

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Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

İETT 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor. Hazırlanan plana göre 9 Temmuz Cumartesi günü PAZAR planına göre, sonraki günler CUMARTESİ planına göre, 9 günlük tatilin son günü 17 Temmuz Pazar günü ise PAZAR planına göre seferler düzenlenecek.

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Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

Cumartesi planında çalışmak üzere ek olarak 55 araç tahsis edildi, bu araçlar 379 ek sefer düzenleyecek. Pazar planında ise yine yedek araçlar hazırda bekletilerek gerektiği hallerde seferlere konulacak.