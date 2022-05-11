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TikTok fenomeni Emirhan Nur aracında öldürülmüştü! İnfaz sebebi ortaya çıktı

Gaziantep'te 5 gün önce otomobili taranarak katledilen TikTok fenomeni Emirhan Nur'un, öldürülme sebebi gün yüzüne çıktı. Avukat Ramazan Hakan Urul, infazınEmirhan Nur'un Tiktok'tan kazandığı parayı sanıklara vermediği için işlendiğini öne sürdü. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan Fehime C.'nin emniyete ifadesinde 'Cinci hoca' ayrıntısı kan dondurdu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.05.2022 13:38
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TikTok fenomeni Emirhan Nur aracında öldürülmüştü! İnfaz sebebi ortaya çıktı

Olay, Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Bilek Mahallesi etrafında yer alan dağlık arazide 5 Mayıs sabahı gerçekleşti. İddiaya göre, bölgedeki bağ evinde kalan evli ve 3 çocuk sahibi 22 yaşındaki Emirhan Nur, aracıyla bağ evinden ayrıldıktan sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.

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TikTok fenomeni Emirhan Nur aracında öldürülmüştü! İnfaz sebebi ortaya çıktı

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerinde hayatını kaybeden Nur'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken jandarma ekipleri ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

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TikTok fenomeni Emirhan Nur aracında öldürülmüştü! İnfaz sebebi ortaya çıktı

CİNAYET SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayetle ilgili şok bir iddiayı paylaşan Nur'un ailesinin avukatı Ramazan Hakan Urul, Tiktok fenomeni olan Emirhan Nur'un sosyal medyadan elde ettiği geliri zanlılara vermediği için öldürüldüğünü söyledi.

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TikTok fenomeni Emirhan Nur aracında öldürülmüştü! İnfaz sebebi ortaya çıktı

Sosyal medyadan çok ciddi gelire sahip olan Nur'un ve eşinin cinayetten önce ciddi tehditler aldığını paylaşan Avukat Urul, aranan 4 zanlının Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirtti.

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TikTok fenomeni Emirhan Nur aracında öldürülmüştü! İnfaz sebebi ortaya çıktı

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler başlatılan soruşturma çerçevesinde Fehime C.'nin cinayet sırasında bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Fehime C.'nin verdiği bilgiler üzerinden cinayeti işleyen zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, Fehime C.'nin ağabeyi Mehmet C., kardeşi Kadir C. ile kuzenleri Mehmet C. ve Orhan C. için yakalamak kararı çıkarttı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fehime C., "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken jandarma diğer 4 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.