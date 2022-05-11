11 Mayıs 2022, Çarşamba
TikTok fenomeni Emirhan Nur aracında öldürülmüştü! İnfaz sebebi ortaya çıktı
Gaziantep'te 5 gün önce otomobili taranarak katledilen TikTok fenomeni Emirhan Nur'un, öldürülme sebebi gün yüzüne çıktı. Avukat Ramazan Hakan Urul, infazınEmirhan Nur'un Tiktok'tan kazandığı parayı sanıklara vermediği için işlendiğini öne sürdü. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan Fehime C.'nin emniyete ifadesinde 'Cinci hoca' ayrıntısı kan dondurdu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.05.2022 13:38
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