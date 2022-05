TikTok fenomeni Emirhan Nur aracında öldürülmüştü! İnfaz sebebi ortaya çıktı

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler başlatılan soruşturma çerçevesinde Fehime C.'nin cinayet sırasında bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Fehime C.'nin verdiği bilgiler üzerinden cinayeti işleyen zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, Fehime C.'nin ağabeyi Mehmet C., kardeşi Kadir C. ile kuzenleri Mehmet C. ve Orhan C. için yakalamak kararı çıkarttı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fehime C., "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken jandarma diğer 4 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.