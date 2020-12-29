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Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları...Ticaret Bakanlığı, 60'ı ticaret uzman yardımcısı, 50'si ticaret denetmen yardımcısı olmak üzere toplam 110 personel alımı yapacak.
Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:26Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 10:29
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Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
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Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
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Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
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Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
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Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları