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Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları

Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları...Ticaret Bakanlığı, 60'ı ticaret uzman yardımcısı, 50'si ticaret denetmen yardımcısı olmak üzere toplam 110 personel alımı yapacak.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 10:29
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Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, merkez teşkilatında görevlendirilecek 60 ticaret uzman yardımcısı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavla alınacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları

Başvurular, 20-29 Ocak 2021 döneminde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) yapılabilecek.

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Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları

Yazılı sınav, 28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek.

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Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları

Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapacak 50 ticaret denetmen yardımcılığı için de yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav gerçekleştirilecek.

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Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2020 | 110 kişi alınacak! İşte başvuru şartları

Sınav başvuruları 2-12 Şubat 2021 döneminde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden gerçekleştirilebilecek.