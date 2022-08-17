Terörden temizlenen Amanoslar’ın zirvesinde yayla çayı mesaisi

Topladıkları bitkilerin Amanos Dağları'na özgü bir tür olduğunu söyleyen Süleyman Sabahyıldızı, "Köylülerimiz buralara gelerek kışın tüketmek için bu çayları toplarlar, fazlasını komşu ve akrabalarına hediye ederler. Hatta birçok arkadaşımız topladıkları endemik bitkilerin satışını yaparak da aile bütçelerine katkı sağlamakta. Biz de bugün arkadaşlarımızla buraya gelerek çiçeklerimizi ve çaylarımız topladık. Bol bol yürüyüş yaptık, soğuk sulardan içtik" dedi.