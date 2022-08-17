17 Ağustos 2022, Çarşamba
Terörden temizlenen Amanoslar'ın zirvesinde yayla çayı mesaisi
Terörle mücadelede elde edilen başarı, Türkiye'nin cennet köşelerinin yeniden keşfedilmesini sağlıyor. Eşsiz manzarası, endemik bitki çeşitleri, şifalı otlarıyla doğa tutkunlarını cezbeden Gaziantep, Hatay ve Osmaniye arasındaki Amanos Dağları da artık bölge halkını ve yaylacıları ağırlıyor. Yöre halkı Mığır zirvesinde kendiliğinden yetişen yayla çayı toplayarak gelir sağlıyor.
Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 10:53
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