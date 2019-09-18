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TC kimlik numarasındaki gizli özellik! Kimse fark edemedi...

Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartlarının dağıtımına tüm hızıyla devam edilirken TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem bulunduruyor. Birçok kişisel veriyi bünyesinde barındıran yeni çipli kimlik kartlarında büyük bir sır daha var. Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Kimlik Numarası aslında her şeyi ortaya koyuyor. İşte kimlik kartlarındaki büyük sır...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 00:58
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TC kimlik numarasındaki gizli özellik! Kimse fark edemedi...

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verilmiştir. TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor.

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TC kimlik numarasındaki gizli özellik! Kimse fark edemedi...

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır.

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TC kimlik numarasındaki gizli özellik! Kimse fark edemedi...

Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermekte...

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TC kimlik numarasındaki gizli özellik! Kimse fark edemedi...

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

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TC kimlik numarasındaki gizli özellik! Kimse fark edemedi...

İşte yeni kimlik kartı özellikleri...