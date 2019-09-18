TC kimlik numarasındaki gizli özellik! Kimse fark edemedi...

Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartlarının dağıtımına tüm hızıyla devam edilirken TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem bulunduruyor. Birçok kişisel veriyi bünyesinde barındıran yeni çipli kimlik kartlarında büyük bir sır daha var. Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Kimlik Numarası aslında her şeyi ortaya koyuyor. İşte kimlik kartlarındaki büyük sır...