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Tatilciler dönüş yolunda! Kritik kavşaklar kilitlendi! İşte alternatif güzergahlar...

Bayram tatili artık sona ererken tatile İstanbul'a dönüş için yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik kuyrukları oluşturdu. Ülkenin birçok noktasında kilometrelerce trafik yoğunluğunun yaşanırken çok sayıda noktada trafik durma noktasına geldi. İşte şehir şehir trafik durumu ve alternatif güzergahlar...

Giriş Tarihi: 01.07.2023 20:14 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 20:26
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Tatilciler dönüş yolunda! Kritik kavşaklar kilitlendi! İşte alternatif güzergahlar...

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu yaşanıyor.

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Tatilciler dönüş yolunda! Kritik kavşaklar kilitlendi! İşte alternatif güzergahlar...

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

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Tatilciler dönüş yolunda! Kritik kavşaklar kilitlendi! İşte alternatif güzergahlar...

AFYON'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatili dönüşü için yola çıkan sürücüler, Afyonkarahisar'da trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

Bayram tatilinin ardından dönüşlerin başlamasıyla Antalya, İzmir, Ankara, Konya ve Kütahya kara yollarının birleştiği Afyonkarahisar'daki Çevre Yolu kısmında yer yer trafik yavaşladı.

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Tatilciler dönüş yolunda! Kritik kavşaklar kilitlendi! İşte alternatif güzergahlar...

KARABÜK İSTİKAMETİ DE KİLİT

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk devam ediyor.

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Tatil dönüşü trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

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Tatilciler dönüş yolunda! Kritik kavşaklar kilitlendi! İşte alternatif güzergahlar...

ÇOK SAYIDA YER KİLİTLENDİ

Kurban Bayramı tatilini Antalya'da geçirenlerin dönüş yolculuğunda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

Tatili son gününü evlerinde geçirmek isteyenler konakladıkları otel, tatil köyü ve pansiyonlardan çıkış yaparak kentlerine doğru yola çıktı. Kaş, Demre, Finike, Olimpos, Adrasan, Kemer ve Konyaaltı'nı tercih eden tatilciler, D400 karayolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Yaşanan küçük kazaların ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kenti bayram süresince yaklaşık 500 bine varan yerli turistin ziyaret ettiği öğrenildi. Kent merkezine doğru küçük çaplı da olsa trafik oluştuğu görüldü.