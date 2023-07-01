Tatilciler dönüş yolunda! Kritik kavşaklar kilitlendi! İşte alternatif güzergahlar...

ÇOK SAYIDA YER KİLİTLENDİ

Kurban Bayramı tatilini Antalya'da geçirenlerin dönüş yolculuğunda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

Tatili son gününü evlerinde geçirmek isteyenler konakladıkları otel, tatil köyü ve pansiyonlardan çıkış yaparak kentlerine doğru yola çıktı. Kaş, Demre, Finike, Olimpos, Adrasan, Kemer ve Konyaaltı'nı tercih eden tatilciler, D400 karayolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Yaşanan küçük kazaların ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kenti bayram süresince yaklaşık 500 bine varan yerli turistin ziyaret ettiği öğrenildi. Kent merkezine doğru küçük çaplı da olsa trafik oluştuğu görüldü.