29 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sümela Manastırı ziyarete açılıyor! Trabzon Valisi Ustaoğlu tarih verdi

Sümela Manastırı ziyarete açılıyor! Trabzon Valisi Ustaoğlu tarih verdi

Türkiye'nin önemli tarihi yerlerinden Trabzon'daki Sümela Manastırı'ndaki çalışmalar tamamlandı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela Manastırı'nın 1 Mayıs Pazar günü tamamen ziyarete açılacağını duyurdu. Sümela Manastırı'nda restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi yürütülmüştü.

Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:14
  • 1
  • 14
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor! Trabzon Valisi Ustaoğlu tarih verdi

Trabzon'da restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi yürütülen Sümela Manastırı'nda çalışmalar tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor! Trabzon Valisi Ustaoğlu tarih verdi

SÜMELA MANASTIRI İÇİN GERİ SAYIM

Son olarak giriş kapısı üzerinde tehdit oluşturan 360 tonluk kaya kütlesinin 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlendiği manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Vali İsmail Ustaoğlu, "Sümela artık her şeyiyle 1 Mayıs itibariyle ziyarete açılıyor. Bu restorasyonla birlikte ziyaretçilerimiz rahat bir şekilde manastırı gezebilecek" dedi.

  • 3
  • 14
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor! Trabzon Valisi Ustaoğlu tarih verdi

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'nda; 2016 yılının şubat ayında, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi başlatıldı.

  • 4
  • 14
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor! Trabzon Valisi Ustaoğlu tarih verdi

Kaya düşme riskine karşı yamaçtaki riskli parça ve bloklar patlatma yöntemiyle düşürülerek ıslah çalışması yapıldı. Endüstriyel dağcılar, taş düşmelerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp, güçlendirdi. Manastır bu süreçte 3 kez sınırlı zaman diliminde kısmen ziyarete açıldı.

  • 5
  • 14
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor! Trabzon Valisi Ustaoğlu tarih verdi

360 TONLUK KAYA SABİTLENDİ

1 Kasım 2021'de 4'üncü kez ziyarete kapatılan manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle yerine sabitlendi. Ancak kaya blokunda süren risk nedeniyle yeni bir tedbirin alınması kararlaştırıldı.