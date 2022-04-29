29 Nisan 2022, Cuma
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor! Trabzon Valisi Ustaoğlu tarih verdi
Türkiye'nin önemli tarihi yerlerinden Trabzon'daki Sümela Manastırı'ndaki çalışmalar tamamlandı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela Manastırı'nın 1 Mayıs Pazar günü tamamen ziyarete açılacağını duyurdu. Sümela Manastırı'nda restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi yürütülmüştü.
Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:14
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