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0){for(t=0;t
22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Staj yapacak öğrenciler dikkat! Başvurular başladı! Kamu ve özel sektör stajyer alımı başvuru nasıl yapılır? Staj yapacak öğrenciler dikkat! Başvurular başladı! Kamu ve özel sektör stajyer alımı başvuru nasıl yapılır? Staj yapacak öğrenciler dikkat! Başvurular başladı! Kamu ve özel sektör stajyer alımı başvuru nasıl yapılır?Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda "Senin için SeferBiriz" temasıyla üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan "Staj Seferbirliği" programı başvuruları "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden alınmaya başlandı. Giriş Tarihi: 22.02.2021 12:08
Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderlik yolunda attığı adımlar için büyük önem arz eden gençlerin kariyer olanaklarına erişimi, liyakat esaslı, şeffaf ve izlenebilir "Staj Seferbirliği" programı ile desteklenecek.
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Programda, fırsat eşitliğini hedefleyen yenilikçi bir yöntem izlenecek. Başvurularını "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden tamamlayan öğrenciler, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kamu ve özel sektörün erişimine açılacak stajyer havuzuna ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta gibi kişisel bilgileri gizlenerek aktarılacak. Böylece, stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderecek.
BAŞVURU VE DEĞERLEME SÜRECİ
Programa, ön lisans 2. sınıf, lisans 3 ve 4. sınıf olmak üzere, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler 22 Şubat-22 Mart 2021 tarihlerine başvurabilecek.
Adaylar, aldıkları staj teklifleri doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında yıl sonuna kadar staj yapabilecek.
Adayların sınıf durumlarının yıl içinde değişeceği ön görüldüğünden program, ön lisans 1. sınıf ve lisans 2. sınıf öğrencilerinin başvurusuna da açık olacak, bu öğrenciler için staj yapacağı tarihlerde bir üst sınıfa geçme şartı aranacak.
Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sınırlı sınav performansını ölçen yöntem yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen başarılar göz önünde bulundurularak, "akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif" yeterlikleri üzerinden yapılacak.
İki aşamalı yapılacak başvuru sürecinde öğrenciler, ilk aşamada "akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif" olarak üç farklı yeterlilik alanındaki başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracak.