Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sınırlı sınav performansını ölçen yöntem yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen başarılar göz önünde bulundurularak, "akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif" yeterlikleri üzerinden yapılacak.

İki aşamalı yapılacak başvuru sürecinde öğrenciler, ilk aşamada "akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif" olarak üç farklı yeterlilik alanındaki başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracak.