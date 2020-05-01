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Sosyal medyayı sallayan zeka testi! Cevabını çok az kişi buluyor...

Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Paylaşımda, değişik açılardan ele alınan mantık sorularının kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlandırmak için mükemmel bir yol olduğunun belirtildi. Ancak soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebildi. Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? Beyin yakan mantık sorularıyla aranız nasıl? Bu soruları çözmek gerçekten büyük dikkat ve beceri istiyor. İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:56
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Sosyal medyayı sallayan zeka testi! Cevabını çok az kişi buluyor...

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı... (Cevaplar sonda)

İlk önce hangi su tankı dolar?

(Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4

  • 2
  • 80
Sosyal medyayı sallayan zeka testi! Cevabını çok az kişi buluyor...

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 20, 41, 34)

  • 3
  • 80
Sosyal medyayı sallayan zeka testi! Cevabını çok az kişi buluyor...

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?

(Seçenekler: 5, 6, 7)

  • 4
  • 80
Sosyal medyayı sallayan zeka testi! Cevabını çok az kişi buluyor...

Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.

(Seçenekler: 2, 4, 5

  • 5
  • 80
Sosyal medyayı sallayan zeka testi! Cevabını çok az kişi buluyor...

Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?

(Seçenekler: 1, 3, 7)