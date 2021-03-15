15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal medyayı sallayan renk testi! Zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor

Sosyal medyayı sallayan renk testi! Zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor

Üç tip yaş vardır. Kronolojik yaş, kaç yıl yaşadığınızı gösterir; biyolojik yaş, beden sağlığınızın ve fiziksel durumunuzun göstergesidir; zihin yaşı ise beyninizin kaç yaşında hissettiğini anlatır. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 06:07 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 06:07
  • 1
  • 104
Sosyal medyayı sallayan renk testi! Zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor

Fotoğraftaki manzarada hangi renk daha baskın?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 104
Sosyal medyayı sallayan renk testi! Zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor
  • 3
  • 104
Sosyal medyayı sallayan renk testi! Zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor

Pembenin bir tonunu seçin.

  • 4
  • 104
Sosyal medyayı sallayan renk testi! Zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor
  • 5
  • 104
Sosyal medyayı sallayan renk testi! Zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor

Bu fotoğraf siyah-beyaz bir fotoğraf mı?