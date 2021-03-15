Sosyal medyayı sallayan renk testi! Zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor

Üç tip yaş vardır. Kronolojik yaş, kaç yıl yaşadığınızı gösterir; biyolojik yaş, beden sağlığınızın ve fiziksel durumunuzun göstergesidir; zihin yaşı ise beyninizin kaç yaşında hissettiğini anlatır. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar.