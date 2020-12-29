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Sosyal medyayı sallayan dikkat testi! Resimdeki kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar herkes tarafından farklı şekilde görülebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflar da sizi yanıltabilir. Peki siz fotoğraftaki kalplere baktığınız zaman ne görüyorsunuz? İşte sosyal medyada da çok konuşulan o illüzyonlar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 06:17 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 06:18
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Sosyal medyayı sallayan dikkat testi! Resimdeki kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

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Sosyal medyayı sallayan dikkat testi! Resimdeki kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

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Sosyal medyayı sallayan dikkat testi! Resimdeki kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.

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Sosyal medyayı sallayan dikkat testi! Resimdeki kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz.

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Sosyal medyayı sallayan dikkat testi! Resimdeki kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Sizce hangi yöne doğru dönüyorlar? (Aslında hareket etmediklerini söyleyelim)