Sosyal medyayı sallayan dikkat testi! Resimdeki kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar herkes tarafından farklı şekilde görülebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflar da sizi yanıltabilir. Peki siz fotoğraftaki kalplere baktığınız zaman ne görüyorsunuz? İşte sosyal medyada da çok konuşulan o illüzyonlar...