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Son depremler sonrası Türkiye deprem haritası! | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?
Son depremlerin ardından dikkatler Türkiye'nin deprem haritasına çevirildi. Balıkesir'de 4,6 şiddetindeki deprem sonrası büyük İstanbul depremi korkusu başladı. Son depremlerin ardından vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. İşte son depremlerin ardından Türkiye'nin deprem haritası.
Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 10:55
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