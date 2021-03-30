Son dakika | Zonguldak'ta müthiş keşif! Tünel inşaatında ortaya çıktı: "Avrupa'da böyle bir yer yok"

Zonguldak Valiliği, tünel inşaatı sırasında ortaya çıkan sarkıt ve dikitlerin bulunduğu binlerce yıllık mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Mağara araştırmacısı Engin Zaman, kentin mağara turizmi için oldukça zengin bir bölge olduğunu söyleyerek, "Burası müthiş sarkıtların ve dikitlerin bulunduğu harika bir mağara. Kesinlikle korunması gerekiyor" dedi.