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Haberler Galeri Son dakika | Zonguldak'ta müthiş keşif! Tünel inşaatında ortaya çıktı: "Avrupa'da böyle bir yer yok"

Son dakika | Zonguldak'ta müthiş keşif! Tünel inşaatında ortaya çıktı: "Avrupa'da böyle bir yer yok"

Zonguldak Valiliği, tünel inşaatı sırasında ortaya çıkan sarkıt ve dikitlerin bulunduğu binlerce yıllık mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Mağara araştırmacısı Engin Zaman, kentin mağara turizmi için oldukça zengin bir bölge olduğunu söyleyerek, "Burası müthiş sarkıtların ve dikitlerin bulunduğu harika bir mağara. Kesinlikle korunması gerekiyor" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.03.2021 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 14:01
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Son dakika | Zonguldak'ta müthiş keşif! Tünel inşaatında ortaya çıktı: Avrupa'da böyle bir yer yok
Ankara yönünden gelen araçların şehir merkezini kullanmadan Kilimli ilçesi yönüne gitmesini sağlayacak Mithatpaşa 1 ve 2 Tüneli'nin Bağlık Mahallesi'ndeki girişinde yapılan çalışmalar sırasında mağara keşfedildi.
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Son dakika | Zonguldak'ta müthiş keşif! Tünel inşaatında ortaya çıktı: Avrupa'da böyle bir yer yok
Yan yana inşa edilen bin 860´şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar devam ederken, bulunan mağarada binlerce yıllık sarkıt ve dikitlerin olduğu tespit edildi.
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Son dakika | Zonguldak'ta müthiş keşif! Tünel inşaatında ortaya çıktı: Avrupa'da böyle bir yer yok

'BAĞLIK MAĞARASI' ADIYLA BİLİNİYOR
Mağarada incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, sarkıt ve dikitleriyle görsel şölen sunan mağaranın İl Özel İdaresi tarafından turizme kazandırılması için çalışma başlatması talimatını verdi.

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Son dakika | Zonguldak'ta müthiş keşif! Tünel inşaatında ortaya çıktı: Avrupa'da böyle bir yer yok
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz da görevlendirilen heyetle birlikte mağarada incelemede bulundu. İlk olarak mağara hakkında bir rapor hazırlanması kararlaştırıldı.
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Son dakika | Zonguldak'ta müthiş keşif! Tünel inşaatında ortaya çıktı: Avrupa'da böyle bir yer yok
Kentte yıllardır mağara araştırmaları yapan Engin Zaman da mağaranın bölge halkı tarafından 'Bağlık Mağarası' adıyla bilindiğini, ancak tünel inşaatıyla büyük bir girişin ortaya çıktığını söyledi.