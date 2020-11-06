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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum! Son dakika | Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum! Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış gösteriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük hasta sayıları açıklandı.. İstanbul'daki artışın nasıl seyrettiği merak edilen konular arasında. Son 24 saatte 144 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti. Peki tüm bölgelerimizde koronavirüs hasta sayısında son durum nedir? Giriş Tarihi: 06.11.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 14:58
Son dakika | Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum!
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 311 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti. GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika | Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum!
"BU ARTIŞA ENGEL OLMAK ZORUNDAYIZ" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Son dakika | Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum!
"BU ARTIŞA ENGEL OLMAK ZORUNDAYIZ" Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.
Son dakika | Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum!
Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında azalma görülmüştür.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 700 bin 951'e ulaştı. Hasta sayısı 386 bin 820, vefat sayısı 10 bin 639, ağır hasta sayısı 2 bin 564, aktif hasta sayısı 43 bin 802 oldu.
Son dakika | Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum!
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazlaazalış İstanbul Bölgesinde gerçekleşmiştir. En fazla artış ise Doğu KaradenizBölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 9 hastadır.