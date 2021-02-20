Son dakika | Tatilciler Uludağ'a akın etti! Her yer tıklım tıklım

Bursa'ya Ankara, İstanbul ve hatta Gaziantep gibi daha uzak vilayetlerden gelen tatilciler, "Hafta sonunu burada geçirmek için geldik. Sosyal mesafeye uyarak eğlenmeye çalışıyoruz. Daha önce de geliyorduk. Sömestr tatilinin bitmesiyle kalabalığın azalmasını bekliyorduk. Ancak yine kalabalık devam ediyor. Harika bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" diye konuştu.