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Son dakika | Tam kapanmada camiler açık mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı
Tam kapanmada camiler açık mı | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 28.04.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 14:55
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