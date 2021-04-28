Son dakika | Tam kapanmada camiler açık mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı

Başkan Erbaş, İdlib'te insanların çok zor şartlar altında yaşadıklarını belirterek, "3,5 milyon insan, derme çatma çadırlarda elektrik, susuz, yani insan için ihtiyaç olarak gördüğümüz ne varsa onların olmadığı bir mekanda yaşadığını düşününüz. İşte biz, Türkiye Diyanet Vakfı olarak devletimiz olarak başka sivil toplum kuruluşları olarak ne kadar insana ulaşabiliyorsak onların hiç olmazsa zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.