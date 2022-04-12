HaberlerGaleriSon dakika! ‘Süt banyosu’ ve ‘dönerle dans’ rezaletinden sonra bu defa görüntüler fırından: Yerdeki unları toplayıp…
Son dakika! ‘Süt banyosu’ ve ‘dönerle dans’ rezaletinden sonra bu defa görüntüler fırından: Yerdeki unları toplayıp…
Son dakika haberi... "Süt banyosu" ve "dönerle dans" skandalının ardından bir kişinin fırında yerden topladığı unlarla lavaş yaptığı görüntüler infiale yol açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine yapılan inceleme sonucunda, söz konusu işletmeye 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.