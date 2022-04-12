Son dakika! ‘Süt banyosu’ ve ‘dönerle dans’ rezaletinden sonra bu defa görüntüler fırından: Yerdeki unları toplayıp…

TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN SÜT BANYOSU REZALETİ

Konya'dan Türkiye'ye yayılan görüntülerde süt teknesi içinde banyo yaptığı görülen Emre Sayar ifadesinde olayı şöyle anlattı: 'Bu işyerinde 4 aydır çalışıyorum. O gün süt toplama merkezindeki soğutma tanklarını temizliyordum. Depo görevlisi Uğur Turgut yanıma gelerek 'Dezenfektan kazanının içine gir de bir video çekelim' dedi. Önce kabul etmedim ancak Uğur ile samimi olduğumuz için kabul ettim.