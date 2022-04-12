12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika! ‘Süt banyosu’ ve ‘dönerle dans’ rezaletinden sonra bu defa görüntüler fırından: Yerdeki unları toplayıp…

Son dakika! ‘Süt banyosu’ ve ‘dönerle dans’ rezaletinden sonra bu defa görüntüler fırından: Yerdeki unları toplayıp…

Son dakika haberi... "Süt banyosu" ve "dönerle dans" skandalının ardından bir kişinin fırında yerden topladığı unlarla lavaş yaptığı görüntüler infiale yol açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine yapılan inceleme sonucunda, söz konusu işletmeye 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 16:47
  • 1
  • 15
Son dakika! ‘Süt banyosu’ ve ‘dönerle dans’ rezaletinden sonra bu defa görüntüler fırından: Yerdeki unları toplayıp…

Edirne'de bir çalışanın yere dökülen unları kürek ile yeniden toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 lira para cezası uygulandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Son dakika! ‘Süt banyosu’ ve ‘dönerle dans’ rezaletinden sonra bu defa görüntüler fırından: Yerdeki unları toplayıp…

EKİPLER FIRINI DENETLEDİ

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi.

  • 3
  • 15
Son dakika! ‘Süt banyosu’ ve ‘dönerle dans’ rezaletinden sonra bu defa görüntüler fırından: Yerdeki unları toplayıp…

21 BİN TL CEZA

Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

  • 4
  • 15
Son dakika! ‘Süt banyosu’ ve ‘dönerle dans’ rezaletinden sonra bu defa görüntüler fırından: Yerdeki unları toplayıp…

HİJYEN KURALLARI ARA Kİ BULASIN!

Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.

İşte başta süt banyosu olmak üzere gıda rezaletleri....

  • 5
  • 15
Son dakika! ‘Süt banyosu’ ve ‘dönerle dans’ rezaletinden sonra bu defa görüntüler fırından: Yerdeki unları toplayıp…

TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN SÜT BANYOSU REZALETİ

Konya'dan Türkiye'ye yayılan görüntülerde süt teknesi içinde banyo yaptığı görülen Emre Sayar ifadesinde olayı şöyle anlattı: 'Bu işyerinde 4 aydır çalışıyorum. O gün süt toplama merkezindeki soğutma tanklarını temizliyordum. Depo görevlisi Uğur Turgut yanıma gelerek 'Dezenfektan kazanının içine gir de bir video çekelim' dedi. Önce kabul etmedim ancak Uğur ile samimi olduğumuz için kabul ettim.