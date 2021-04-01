Son dakika | Manisa'da korkutan gece! Alevlere teslim oldu! Hasar büyük

Yangın bölgesine gelen Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının kalorifer kazanından çıktığını öğrendiğini belirterek "Kazandan çıkan ateş, bahçede asılı çamaşırlara sıçrayınca yangın çıkmış. O sırada yakında plastik bir mazot deposu varmış. Ateş mazota sirayet edince yangın büyümüş. Şu an için ilk tespitlere göre 4 evin ve sokaktaki 2 aracın tamamen yandığını haber aldık. Allah beterinden korusun, Büyükbelen'de daha önce bir sel felaketi yaşamıştık, şimdi de bu yangın... Dumandan hafif şekilde etkilenen birkaç vatandaşımızın dışında ciddi bir yaralımız yok." diye konuştu.