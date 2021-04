Son dakika | Karavan fiyatları uçuşa geçti! Pandemide talep çığ gibi büyüdü

"KARAVAN İZOLE YAŞAM VE TATİL SUNUYOR"

Fuarda her bütçeye uygun karavan olduğunu belirten Ersözlü, "Pandemi döneminde de karavana ilgi oldukça arttı. İnsanların daha çok izole yaşam ve tatil ihtiyacı var. Karavan bu ihtiyaçlar için çok büyük bir örnektir. Her keseye, bütçeye uygun karavanlar sergileniyor. Karavan çeşidi çok. Örneğin elektrikli ve hibrit karavanlar var. Çekme karavanlar çok ilgi görüyor. Çünkü fiyatı ucuz ve yer sorunu olmadan her yere gidebilecek imkân sağlıyor. Bu yüzden de satışı fazla. Motokaravanı da çekme derdi istemeyen insanlar alıyor" dedi.