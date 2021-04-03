Son dakika | İzmir'de bulundu! 1500 yıllık! Üzerinde yazan yazıların sırrı çözüldü

Bölge koruma altına alındı. 3 metreye 1.5 metre ölçülerinde olan mozağin üzerinde sarmaşık motifleri ile 'kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırıldığına' dair yazı yer aldığı görüldü. Mozaikler, çalışmaların ardından müzeye götürülecek. Manastır için de ayrıca çalışma yapılacağı belirtildi.