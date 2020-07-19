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Son dakika haberleri: Hayvan toplama ve satış yerlerine çalışma izni verimesi için şartlar belirlendi
Son dakika... Hayvan toplama ve satış merkezi niteliğindeki hayvan satış yerlerine çalışma izni verilmesi için gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlar belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Giriş Tarihi: 19.07.2020 10:06Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 10:13