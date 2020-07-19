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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Hayvan toplama ve satış yerlerine çalışma izni verimesi için şartlar belirlendi

Son dakika haberleri: Hayvan toplama ve satış yerlerine çalışma izni verimesi için şartlar belirlendi

Son dakika... Hayvan toplama ve satış merkezi niteliğindeki hayvan satış yerlerine çalışma izni verilmesi için gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlar belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Giriş Tarihi: 19.07.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 10:13
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Son dakika haberleri: Hayvan toplama ve satış yerlerine çalışma izni verimesi için şartlar belirlendi

Buna göre, hayvan toplama ve satış merkezlerinin kurulması için ihtiyaç duyulan kapalı alan, kapalı ve açık hayvan barınma alanlarıyla karantina alanının büyüklüğü, hayvanların gece konaklamasına da imkan verecek şekilde ilgili kişilerce belirlenecek.

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Son dakika haberleri: Hayvan toplama ve satış yerlerine çalışma izni verimesi için şartlar belirlendi

Bu merkezlere çalışma izni verilebilmesi için hayvanların günlük yem ve su ihtiyacının karşılanması ve gerektiğinde saklanması için depolar bulunması gerekecek.

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Son dakika haberleri: Hayvan toplama ve satış yerlerine çalışma izni verimesi için şartlar belirlendi

Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkan sağlayan kapalı ve muhafazalı depolama alanı, ısı ve iklimlendirme merkezi, yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı ile ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gübre ve hayvansal atıkların toplandığı depolama alanı bulunacak.

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Son dakika haberleri: Hayvan toplama ve satış yerlerine çalışma izni verimesi için şartlar belirlendi

Farklı türdeki atıklar, kaynağında veya üretildiği yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı ayrı toplanacak. Bu atıklar çevre izin ve lisansı almış atık işleme tesislerine gönderilecek.

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Son dakika haberleri: Hayvan toplama ve satış yerlerine çalışma izni verimesi için şartlar belirlendi

Hayvan toplama ve satış merkezinde yer alacak karantina alanı, işletmede bulunan diğer hayvanlardan izole, hayvan hastalıklarının bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda ayrı bölme veya padoklara sahip olacak.