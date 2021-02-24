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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Gizemi çözüldü! NASA aracındaki paraşütte yer alan gizli mesaj neydi? İşte yanıtı Son dakika: Gizemi çözüldü! NASA aracındaki paraşütte yer alan gizli mesaj neydi? İşte yanıtı
Son dakika haberi... Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin uzay aracı Perseverance, "Mars 2020" misyonu kapsamında, yedi aylık yolculuğun ardından 20 kamera ve mini helikopteriyle Mars'a iniş yaptı. Şimdiye kadar 23 bin fotoğraf çeken Perseverance'ın inişinde, gizli bir mesaj olduğu ortaya çıktı. Son dakika haberine göre, NASA'nın dünyayı şaşkına çeviren mesajı altı saatte çözüldü.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 13:23 NASA'nın Kızıl Gezegen'deki gözü olan keşif aracı Perseverance, geçen hafta Mars'a iniş yaptı. Mars’ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair kanıt arayacak olan uzay aracı Perseverance, yedi aylık yolculuğun ardından, Kızıl Gezegen'e sorunsuz bir şekilde indi. GALERİ DEVAM EDİYOR Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin, ismi Türkçede Azim anlamına gelen uzay aracı Perseverance, "Mars 2020" misyonu kapsamında 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen'e iniş yaptığından beri, dünya gündemi de uzaya odaklanmış durumda. Perseverance’ın iniş görüntülerini önceki gün paylaşan NASA'nın, keşif aracına görünenden çok daha fazla mesaj gizlemiş olduğu ortaya çıktı. Gizli mesaj, Perseverance'ın tuhaf tasarımlı ve kırmızı-beyaz renklerden oluşan paraşütünde gizli. GİZLİ MESAJ PARAŞÜTTE SAKLI Kod, Devon'da hazırlanmış özel bir malzemeden yapılan paraşütün astarına yazıldı ve Perseverance, 18 Şubat'ta Mars'a konuşlandırılıncaya kadar gizli tutuldu. NASA'daki bir çekirdek grup dışında hiç kimse, NASA yeni görüntüleri ve paraşütün iç kısmı da dahil olmak üzere Perseverance'ın inişini gösteren bir video paylaştığında bile mesajın ne olduğunu bilmiyordu. Dikkatli internet kullanıcıları, beyaz ve kırmızı çizgilerin ikili kodun bir ve sıfırlarını temsil ettiğini fark ettiler. NASA'nın Mars'taki yeni keşif aracı Perseverance'ın gizli mesajına dair araştırmalar işte böylece başlamış oldu.