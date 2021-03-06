"KIZIM ÖĞRENCİLERİNE VE AİLELERİNE BENİ ÖRNEK GÖSTERİYOR"

Tanju Acar, Anadolu Ajansı muhabirine sigaranın insan sağlığına verdiği zararın yanı sıra ekonomik zararlarının da olduğunu söyledi.