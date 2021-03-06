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Haberler Galeri Son dakika: Damlaya damlaya göl oldu! 14 yıl önce başladığı mücadelenin sonunda kızının hayallerini gerçekleştirdi

Son dakika: Damlaya damlaya göl oldu! 14 yıl önce başladığı mücadelenin sonunda kızının hayallerini gerçekleştirdi

Düzce'de 14 yıl önce kızının vesilesiyle bıraktığı sigaranın parasını her gün ailesinden habersiz biriktiren baba Tanju Acar, evladına hayalini kurduğu otomobili almanın sevincini yaşıyor.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 14:13
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Son dakika: Damlaya damlaya göl oldu! 14 yıl önce başladığı mücadelenin sonunda kızının hayallerini gerçekleştirdi
Uzun yıllar sigara tiryakisi olan 53 yaşındaki esnaf Tanju Acar, içtiği sigarayı 14 yıl önce yanlışlıkla 9 yaşındaki kızı Sena'nın eline değdirerek yaralanmasına neden olduğu için sigarayı bıraktığını söyledi.
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Son dakika: Damlaya damlaya göl oldu! 14 yıl önce başladığı mücadelenin sonunda kızının hayallerini gerçekleştirdi
Her gün sigaraya verdiği paraları, kızının adına bir bankada açtığı birikim sigortası hesabına yatıran Acar, ailesinden habersiz biriktirdiği paralarla 18 yaşında ehliyetini alan kızına otomobil hediye ederek sürpriz yaptı.
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Son dakika: Damlaya damlaya göl oldu! 14 yıl önce başladığı mücadelenin sonunda kızının hayallerini gerçekleştirdi

"KIZIM ÖĞRENCİLERİNE VE AİLELERİNE BENİ ÖRNEK GÖSTERİYOR"
Tanju Acar, Anadolu Ajansı muhabirine sigaranın insan sağlığına verdiği zararın yanı sıra ekonomik zararlarının da olduğunu söyledi.

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Son dakika: Damlaya damlaya göl oldu! 14 yıl önce başladığı mücadelenin sonunda kızının hayallerini gerçekleştirdi
Çok sigara içtiğini, o zamanlar ailesine ve çevresine zarar verdiğinin farkında olduğunu dile getiren Acar, "Asıl sigarayı bırakma kararım kızımın elini yanlışlıkla sigarayla yakmamdan sonra oldu. Çok vicdan azabı çektim ve o gün sigarayı tamamen bıraktım." dedi.
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Son dakika: Damlaya damlaya göl oldu! 14 yıl önce başladığı mücadelenin sonunda kızının hayallerini gerçekleştirdi
Sigarayı bıraktıktan sonra bunun kızına dönüşü olması gerektiğini düşündüğünü ve sigaraya verdiği parayı biriktirdiğini belirten Acar, "Kızım sigarayı bıraktıktan 10 yıl sonra ehliyet aldı.
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