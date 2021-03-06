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06 Mart 2021, Cumartesi
Haberler Galeri Son dakika: Damlaya damlaya göl oldu! 14 yıl önce başladığı mücadelenin sonunda kızının hayallerini gerçekleştirdi
Son dakika: Damlaya damlaya göl oldu! 14 yıl önce başladığı mücadelenin sonunda kızının hayallerini gerçekleştirdi
Düzce'de 14 yıl önce kızının vesilesiyle bıraktığı sigaranın parasını her gün ailesinden habersiz biriktiren baba Tanju Acar, evladına hayalini kurduğu otomobili almanın sevincini yaşıyor.
Giriş Tarihi: 06.03.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 14:13